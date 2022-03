Oscary 2022. Timothée Chalamet zaskoczył wszystkich swoją stylizacją

Timothée Chalamet zagrał jedną z głównych ról w filmie „Diuna”, który zdecydowanie został doceniony przez jury. Produkcja otrzymała kilka statuetek podczas tegorocznej gali Oscarów. Film otrzymał nagrodę aż w sześciu kategoriach: najlepszą muzykę, najlepszy montaż, najlepszy montaż dźwięku, najlepszą scenografię, najlepsze efekty specjalne i najlepsze zdjęcia.

Timothée Chalamet stylizacja na Oscarach 2022

Timothée Chalamet od kiedy tylko pojawił się na czerwonym dywanie, ściągnął na siebie całą uwagę. Wyłamał się ze schematu i obowiązującego stroju. Nie zdecydował się jak większość mężczyzn obecnych na wydarzeniu na elegancki garnitur czy frak, ale odsłonił tors. Aktor postawił na cekinową marynarkę od Louis Vuitton i dobrane do niej czarne spodnie. Ku zaskoczeniu wszystkich Timothée Chalamet jednak nie miał nic pod marynarką, postawił jedynie na długi naszyjnik od Cartiera. Nie zapomniał także o innych ozdobach. Gwiazdor włożył też kilka srebrnych pierścionków, pasujących do łańcuszka. W sieci zawrzało, ale pojawiające się komentarze są głównie pozytywne, a fani nie szczędzą Timothée komplementów. Aktor znany jest ze swojego umiłowania do mody. W 2018 roku na czerwonym dywanie pojawił w śmietankowym komplecie Berlutiego, był wówczas nominowany za rolę w filmie „Tamte dni, tamte noce”. Dwa lata później na wydarzenie wybrał jedwabisty total look od Prady. Jego tegoroczny strój media już teraz uznają za najlepszą męską stylizację podczas gali Oscarów 2022.

