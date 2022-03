Co w premierowym odcinku „Barw Szczęścia”? Mamy streszczenie fabuły

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Marek czyta teksty piosenek napisanych przez Witka. Po lekturze niepokoi się, że jego syn znów przeżywa kryzys. Adrian postanawia wypromować muzykę kolegi w sieci. Aleks jest załamany, bo mieszkańcy Borek planują odstrzał norek, które uciekły z fermy do pobliskiego lasu. Tymczasem Łukasz denerwuje się, bo w końcu ma wejść na teren fermy norek z ukrytą kamerą. A Wangel ma dość ciągłej nieobecności Sadowskiego i wraca do pomysłu oddania Alicji posady redaktora naczelnego. Józek chce znaleźć dla Julci profesjonalną opiekunkę, co wyraźnie nie podoba się Urszuli. W związku Sałatki z Gabrysią pojawia się kryzys.

Emisja serialu „Barwy szczęścia”

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

