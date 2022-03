Grimes i Elon Musk mają drugie dziecko. Nadali córce oryginalne imiona

W najnowszym wywiadzie dla „Vanity Fair” Grimes opowiedziała nieco o jej oryginalnej relacji z twórcą SpaceX i Tesli. Pytana o to, czy nadal są razem, piosenkarka stwierdziła, że „nie ma na to odpowiedniego słowa”. – Prawdopodobnie nie nazywałabym go moim chłopakiem, ale to wszystko jest bardzo płynne – stwierdziła Grimes. – Mieszkamy w oddzielnych domach. Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Cały czas się widujemy. Po prostu każde z nas ma swoje sprawy. Nie spodziewam się, że inni ludzie to zrozumieją”.

Podobnie o ich sytuacji wypowiadał się zeszłej jesieni Elon Musk. W rozmowie z „Time” miliarder mówił o „półseparacji”. Tego, jak trudno nadążyć za parą, dowodzi to, co stało się po publikacji tekstu w „Vanity Fair”. W czwartek 10 marca Grimes wyjaśniła, że artykuł nie jest do końca aktualny, bo już ponownie rozstać się z Muskiem. Na Twitterze zapewniła jednak, że Musk jest jej „najlepszym przyjacielem i miłością życia”.

Co znaczą imiona córki Grimes i Muska?

Przy okazji tekstu w „Vanity Fair” Grimes zdradziła też tajemnicę o narodzinach jej córki z Elonem Muskiem. Dziewczynka przyszła na świat w grudniu 2021 przy pomocy surogatki. Podobnie jak brat, ma oryginalne imiona - Exa Dark Sideræl. Rodzice mówią do niej „Y”. Znaczenie imion Grimes objaśniła w wywiadzie. „Exa” to nawiązanie do terminu „exaFLOPS”, czyli zdolności wykonywania przez superkomputer 1 tryliona operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. „Dark” to ukłon w stronę „nieznanego”, a Sideræl (wymawiane „sigh-deer-ee-el”) odnosi się do „prawdziwego czasu wszechświata” i „Władcy pierścieni”. Musk i Grimes mają już jedno dziecko urodzone przez piosenkarkę – syna o imieniu X Æ A-Xii.

