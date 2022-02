„Dziękuję wam wszystkim za wsparcie z całego serca”. Agnieszka Litwin po operacji

Agnieszka Litwin z kabaretu Jurki o swoich problemach ze zdrowiem poinformowała fanów w październiku 2021 roku, gdy przekazała, że zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Od tamtego czasu Litwin relacjonowała swoje zmagania z rakiem, co jakiś czas opisując, jak się czuje i jakie są wdrażane kolejne kroki w leczeniu.

W styczniu członkini kabaretu Jurki napisała na Instagramie – dołączając swoje zdjęcie – że jest po zabiegu związanym z nowotworem. „Ja już po zabiegu kochani. Dziękuję bardzo całemu Personelowi Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu. Badajcie się, dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi” – pisała wtedy.

Litwin po kolejnej operacji.

W drugiej połowie lutego Agnieszka Litwin – o czym sama pisała – ponownie trafiła do Opolskiego Centrum Onkologii. Zapowiadała wtedy, że czeka na operację. „(...) wracam powoli, jak tylko dojdę do siebie, gdzieś mnie tam wypatrzycie pewnie. (...) pierś do przodu, głowa do góry i dużo śmiechu!” – pisała wtedy.

Po jakimś czasie Litwin miała dobre informacje dla fanów i znajomych – kolejny zabieg zakończył się sukcesem. Zamieściła zdjęcie ze szpitala, do którego dopisała:

„Dzień dobry, wszystko dobrze kochani, dziękuję Wam wszystkim za wsparcie z całego serca”.

