Kuszyńska oskarża Varius Manx o „molestowanie i znęcanie”. Zespół wydał oświadczenie

Zespół Varius Manx został założony w 1989 roku w Łodzi przez Roberta Jansona i braci Michała i Pawła Marciniaków. Pierwszą wokalistką zespołu byla Anita Lipnicka. Później, przez 10 lat w zespole śpiewała Monika Kuszyńska. Obecnie z zespołem występuje ponownie Kasia Stankiewicz. Grupa znana jest z takich hitów jak „Orła Cień”, „Zamigotał Świat” czy „Piosenka księżycowa”.

Molestowanie i znęcanie się w zespole Varius Manx?

W środę 9 lutego Marta Kuszyńska zamieściła wpis, w którym opisała, że przez lata, jako nastolatka, towarzyszyła swojej siostrze w trasie koncertowej zespołu Variux Manx.

„Nie potrafię zapomnieć jak okrutnie męska część zespołu (mam na myśli stały skład) traktowała moją siostrę, jak jeszcze była jego częścią oraz po wypadku samochodowym spowodowanym przez lidera zespołu, w konsekwencji którego moja siostra jeździ na wózku inwalidzkim. Zamiast wspierać młodziutką, pełną ideałów dziewczynę, byli toksycznymi oprawcami. Znęcanie psychiczne, molestowanie było na porządku dziennym. Byłam tego świadkiem, jak również ofiarą” – poinformowała.

W dalszej części wpisu Kuszyńska przyznaje, że dopiero teraz, jako świadoma mechanizmów kobieta widzi, do czego dochodziło i nie potrafi dalej biernie się temu przyglądać. „Za dużo widziałam i sama przeżyłam” – dodała.

facebook

Oświadczenie Varius Manx

Jeszcze tego samego dnia oświadczenie w sprawie pojawiło się na Facebooku Varius Manx. Grupa stwierdziła, że w związku z oskarżeniami Marty Kuszyńskiej, wiele osób już ich „osądziło i skazało”, więc „wyjaśnienia nic nie dadzą”. Mimo to grupa odnosi się bezpośrednio do zarzutów sformułowanych przez siostrę piosenkarki.

„Pani Marta Kuszyńska, wbrew temu co twierdzi, nigdy nie towarzyszyła swojej siostrze Monice w trasach koncertowych zespołu Varius Manx. Spotkaliśmy ją przez cały ponad pięcioletni okres współpracy z Moniką zaledwie kilka razy. Były to spotkania więcej niż sporadyczne, tyle możemy o nich powiedzieć. Nie wiemy zatem na jakiej podstawie p. Marta opiera swoją wiedzę i twierdzenia o tym co było w życiu Zespołu na porządku dziennym. Twierdzi, po prawie 16 latach, że było to znęcanie psychiczne i molestowanie, a ona sama była i świadkiem i ofiarą. W jaki sposób, skoro jej po prostu z nami nie było?” – czytamy.

facebook

Zespół zapowiada też, że podejmie kroki prawne w odpowiedzi na wpis Kuszyńskiej. „Nikt nie może nikogo bezpodstawnie oskarżać o tak odrażające czyny jak p. Marta oskarżyła nas. Nie leży to w naszej naturze, ale będziemy musieli podjęć stosowne kroki prawne. Ku przestrodze tych, którzy uważają, że mogą być toksycznymi oskarżycielami” – napisali członkowie grupy, kończąc oświadczenie.

Czytaj też:

„Oszust z Tindera”. Pokrzywdzone kobiety założyły zbiórkę. Chcą pomocy w spłacie pożyczek