Miłość w ciemno po polsku. Netflix ujawnia datę i zwiastun hitu

Miłość bez filtrów, upiększeń, a nawet rzucanych ukradkiem spojrzeń? Netflix uznał, że czas sprawdzić to także w Polsce. Platforma pokazała właśnie zwiastun „Love is Blind: Polska” i ujawniła szczegóły, na które czeka wielu widzów.

„Love is Blind: Polska” – eksperyment trafia nad Wisłę

Format „Love is Blind”, który od 2020 roku podbija kolejne kraje, w końcu doczekał się polskiej wersji. Zasady pozostają bezlitosne dla wszystkich, którzy wierzą w „chemię od pierwszego wejrzenia”. Uczestnicy poznają się wyłącznie przez rozmowę, oddzieleni ścianą – bez zdjęć, bez wyglądu, bez kontekstu wizerunkowego.

Zaręczyny pojawiają się jeszcze przed pierwszym spotkaniem twarzą w twarz, a dalszy przebieg relacji prowadzi ich prosto do decyzji: ślub albo rozstanie. Program był już realizowany m.in. we Włoszech, Japonii, Brazylii, Szwecji, Niemczech i Francji. Teraz przyszła kolej na Polskę.

Polska edycja „Love is Blind” liczy 11 odcinków, podzielonych na cztery części publikowane co tydzień. Każdy etap prowadzi uczestników przez kolejne fazy eksperymentu – od rozmów w kabinach, przez wspólne życie, aż po finałową decyzję przy ołtarzu.

Za produkcję odpowiada Fremantle, reżyserką została Małgorzata Mimi Majda, a producentką Julita Brutus. Na deser zaplanowano odcinek specjalny Reunion, choć jego data premiery pozostaje na razie tajemnicą.

Kim są prowadzący show? Małżeństwo w roli gospodarzy

Gospodarzami programu zostali Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Dla aktorki i byłego reprezentanta Polski w siatkówce to pierwszy wspólny projekt w takiej roli.

Zborowska-Wrona nie ukrywa emocji: „Oglądaliśmy i bardzo przeżywaliśmy zagraniczne edycje, dlatego to tak niesamowite, że teraz będziemy mogli doświadczyć tych emocji razem z uczestnikami”. Andrzej Wrona podkreśla natomiast znaczenie rozmowy, która w tym formacie staje się fundamentem całej relacji.

Kiedy premiera „Love is Blind: Polska”?

Netflix postawił na sprawdzony model publikacji w częściach. Pierwsze odcinki pojawią się 6 maja i od tego momentu widzowie będą dostawać kolejne porcje historii co tydzień.

Część I z pięcioma odcinkami zadebiutuje 6 maja, Część II z czterema odcinkami – 13 maja, Część III – 20 maja, a finałowy Reunion doczeka się osobnego ogłoszenia.

