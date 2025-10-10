Nocny hit TV Republika? Przyciąga coraz więcej widzów

Według najnowszych danych Nielsena, nocny program „Republika nocą” ogląda średnio ponad sto tysięcy osób, a we wrześniu zanotował kolejny wzrost oglądalności.

Coraz więcej widzów TV Republika przed telewizorami

Z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl, wynika, że we wrześniu „Republikę nocą” śledziło średnio 118 tys. widzów. Program osiągnął w tym okresie udział w rynku na poziomie 5,23 proc. wśród wszystkich widzów, 3,18 proc. w grupie wiekowej 16–49 i 3,72 proc. wśród osób w wieku 16–59 lat.

Najchętniej oglądane wydanie, wyemitowane 25 września, przyciągnęło przed ekrany średnio 134 tys. odbiorców. Najsłabszy wynik miesiąca – 83 tys. widzów – odnotowano 29 września. Dla porównania, w sierpniu program miał średnią oglądalność na poziomie 112 tys. osób, co przełożyło się na udział w rynku wynoszący 4,56 proc. W lipcu – pierwszym pełnym miesiącu emisji – średnia liczba widzów wyniosła 114 tys., a udział w rynku 4,59 proc.

Program, który nie zasypia

„Republika nocą” zadebiutowała na antenie TV Republika pod koniec czerwca tego roku. Emisja odbywa się od poniedziałku do piątku o godzinie 00:20 – tuż po zakończeniu programu „Republika Wieczór”. Każdy odcinek trwa około 80 minut i oferuje widzom „pogłębione komentarze, wywiady oraz analizy dnia – z perspektywą, której nie znajdziesz nigdzie indziej” – jak zapowiada stacja.

Format, mimo późnej pory, zyskał wierną publiczność. Twórcy zauważyli, że widzowie zostają przed telewizorem nawet po zakończeniu głównego pasma informacyjnego. „Zauważyliśmy, że jak wydłużamy pasmo na żywo, to widzowie zostają. Mamy widza, który jest skłonny w nocy oglądać program, nie zasypia szybko. Mamy bardzo dużo widzów z zagranicy. To też oferta dla Ameryki, innej strefy czasowej” – wyjaśniał na łamach portalu Wirtualnemedia.pl szef wydawców TV Republika.

Jak podkreśla stacja, „Republika nocą” powstała również z myślą o Polonii, zwłaszcza o odbiorcach w Stanach Zjednoczonych, dla których nocna emisja w Polsce przypada na dogodne godziny popołudniowe. To właśnie oni mają stanowić istotną część nocnej publiczności Republiki. Wygląda więc na to, że format Tomasza Sakiewicza znalazł swoją niszę. W czasach, gdy większość kanałów w nocy stawia na powtórki, TV Republika postawiła na publicystykę na żywo i jak widać, ta decyzja zaczyna się opłacać.

