Burza emocji w „Rolnik szuka żony”! Trudne pytania o wesele i pracę

Nowa edycja programu „Rolnik szuka żony” dopiero ruszyła, a już budzi ogromne emocje. W pierwszych odcinkach nie brakowało łez i skandali. Wszystko wskazuje na to, że uczestnicy dopiero się rozkręcają.

Pierwsze łzy i pierwsze kłamstwa na oczach widzów

Już w pierwszych odcinkach 12. edycji doszło do przełomowych scen. Roland z województwa łódzkiego otrzymał aż 80 listów i na pierwsze spotkanie zaprosił dziesięć kobiet. Jedna z kandydatek od razu mu podpadła. 37-latkowi, którego łączy bardzo silna relacja z matką nie spodobały się poglądy kobiety na temat wspólnego życia z rodzicami. Kolejna kandydatka z pewnością przyprawiła go o szybsze bicie serca, wyznając wprost: „Przystojny chłopak jesteś”. „Ja mu mogę dać moje serce. Tylko tyle i aż tyle. A czy je weźmie, to zobaczymy” — wyznała Emilia ze Szczecina ze łzami w oczach.

Najwięcej emocji wzbudziła jednak sytuacja u Krzysztofa. 28-letni rolnik poczuł się oszukany. Jak się okazało, jedna z kandydatek nie powiedziała mu wszystkiego. „Wyszły różne takie informacje, o których nie napisała w liście i w końcu mi się wygadała” — przyznał wyraźnie zdenerwowany uczestnik w zapowiedzi kolejnego odcinka.

Trudne pytania w 3. odcinku „Rolnik szuka żony”

Dlatego też trzeci odcinek programu zapowiada się niezwykle emocjonująco. Uczestnicy w końcu spotkają się z kandydatami i kandydatkami twarzą w twarz. To moment, w którym padną nie tylko pierwsze wyznania, ale i pytania, które mogą przesądzić o dalszych losach znajomości. Roland zapyta kandydatkę o jej gotowość do zmian zawodowych. Odpowiedź może go zaskoczyć: „Nie wyobrażam sobie, żeby całkowicie nie pracować, ale mogę mój etat zredukować”. Czy rolnik uzna to za wystarczający kompromis?

Arek natomiast nie owija w bawełnę. – „Wesele pośrodku, czy u mnie? Aha, czy będziesz miała coś przeciwko moim wyjściom z kolegami?” – rzuci wprost do kandydatki. Dla wielu to bardzo poważne pytania i niektórzy mogą uznać je za zdecydowanie przedwczesne.

Widzowie z niecierpliwością oczekują też, jak zakończy się afer z zatajeniem informacji przez kobietę, która odezwała się do Krzysztofa. Czy poniesie konsekwencje i odpadnie z programu, czy może rolnik da jej drugą szansę? Tego dowiemy się już w niedzielę, 28 września. Emisja 3. odcinka programu „Rolnik szuka żony” o godz. 21:25 w TVP1 i TVP VOD.

Czytaj też:

Skandal w „Rolnik szuka żony”. Krzysztof mówi o kłamstwie kandydatkiCzytaj też:

„Rolnik szuka żony”. Roland doprowadził kandydatkę do łez