Widzowie miażdżą „The Voice of Poland”. „Totalna porażka”

Nowa edycja „The Voice of Poland” zamiast emocji muzycznych wywołała prawdziwą burzę wśród fanów. Widzowie nie zostawiają suchej nitki na nowych zasadach, krytykują jurorów. Internet wrze po ostatnich odcinkach.

„The Voice of Poland” pod ostrzałem widzów

16. sezon „The Voice of Poland” ruszył 6 września 2025 roku i od razu wzbudził kontrowersje. W jury zasiedli Kuba Badach, Michał Szpak, Margaret, Tomson i Baron, a także nowa trenerka – Ania Karwan. Choć obsada robi wrażenie, to wprowadzona do programu „blokada” rozwścieczyła publiczność. Zasada pozwala jurorowi uniemożliwić innemu trenerowi zaproszenie uczestnika do swojej drużyny.

Najwięcej emocji wywołała sytuacja z ostatniego odcinka, gdy Tomson i Baron zablokowali Kubę Badacha. W efekcie Hanna Kuzimowicz, jedna z uczestniczek, nie mogła dołączyć do jego drużyny. Reakcje internautów były bezlitosne: „Ograniczają wybór uczestnikowi i musi zadowolić się tym, co mu zostało”, „Totalna porażka”, „Beznadziejne są te nowe zasady”, „Ja mam pytanie. Kto był taki ‘mądry’ na produkcji i wymyślił przycisk blokowania trenera? To jest żenujące”.

Fala krytyki spadła na Margaret

Nie tylko reguły wzbudzają emocje. Powrót Margaret po sześciu latach przerwy także nie przypadł wielu widzom do gustu. Ostatni raz gwiazda zasiadała w fotelu trenerskim w 2019 roku. Tym razem jednak bardziej niż jej oceny uczestników komentowane są stylizacje. W sieci pojawiły się dziesiątki krytycznych wpisów, w których internauci wyśmiewają kreacje wokalistki odsłaniające nogi i pośladki.

„Może zrobimy zbiórkę na spódnice dla Margaret, ileż będzie paradować w tych swoich majtasach?”, „Oby Margaret się ubrała, to będzie jeszcze lepiej”, „Pani Margaret proszę się ubrać, nie chcemy oglądać bielizny!”, „Może Margaret na następny program przyjdzie w bikini albo najlepiej nago!” – czytamy w komentarzach.

Czytaj też:

Przepychanki jurorów w programie TVP. Ostre starcie przed nową edycjąCzytaj też:

Wkręciłeś się w „Dom z papieru”? Ten serial wgniecie cię w fotel