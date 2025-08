Robert Górski o nowym prezydencie. „Wiąże się z nim parę zabawnych historii”

Robert Górski, lider i autor większości tekstów Kabaretu Moralnego Niepokoju, W dniu zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego patrzy na nową prezydenturę z optymizmem i... kabaretowym błyskiem w oku.

Karol Nawrocki kontra Andrzej Duda. Kabaretowo!

Satyryk, który w swoich skeczach nieraz odwoływał się nie tylko do polityków, ale i prezydentów, w rozmowie z Polsatem przyznał, że o nowym prezydencie jeszcze tak naprawdę mało wiemy. Żartobliwie odniósł się do prezydentury Andrzeja Dudy, która obfitowała w sytuacje, które później znajdowały odbicie na kabaretowej scenie, w niezliczonych żartach, czy memach. „Trudno mi sobie wyobrazić, ale już wielokrotnie tak było, że sobie czegoś nie wyobrażałem, a to się wydarzało, że ten nowy prezydent prześcignie starego. Wszystko jest oczywiście możliwe, chociaż poprzeczka jest zawieszona naprawdę, naprawdę wysoko” – mówił Górski.

Robert Górski: Będzie petarda

Górski, scenarzysta i odtwórca głównej roli w serialu Ucho Prezesa, nie zamierza rezygnować z żartów o ustępującym prezydencie, ale już szykuje rolę dla jego następcy. „Na wszelki wypadek będę jeszcze posiłkował się byłym prezydentem i Pawłem Koślikiem, który odtwarza u nas od lat tę postać. I będę z nadzieją patrzył na nowego. Z nim wiąże się, póki co parę zabawnych historii. I myślę, że dzięki niemu parę nietuzinkowych postaci się pojawi w życiu politycznym. Przecież pochodzi on z określonego środowiska, więc na pewno dzięki niemu będzie kolorowo. A jak prezydenci połączą siły, ten poprzedni i ten aktualny, to naprawdę jest petarda” – podkreśla Górski.

Czy nowy prezydent od razu stanie się „ofiarą” prześmiewczych kabaretów?? Już niebawem będziemy mogli się o tym przekonać. „Kabaret na żywo. Młodzi i Moralni. Nad mętną rzeką” wraca bowiem na antenę Polsatu. Start już w najbliższą sobotę, 6 września o godz. 19:55.

