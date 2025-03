Szok w „Tańcu z gwiazdami”. Faworyt pożegnał się z programem

W niedzielę 2. marca miał premierę pierwszy odcinek 16. edycji „Tańca z gwiazdami”. Wówczas nie odpadł żaden z uczestników, jednak wszystko zmieniło się tydzień później. Wieczorem 9 marca wiadomo już było, kto jako pierwszy pożegnał się z hitowym programem Polsatu. To spore zaskoczenie.

Maciej Kurzajewski odpadł z „Tańca z gwiazdami”

W 16. edycji „Tańca z gwiazdami” bierze udział 12 par. Wśród nich znaleźli się: Blanka i Mieszko Masłowski, Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentova, Magda Mołek i Michał Bartkiewicz, Cezary Trybański i Izabela Skierska, Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke, Tomasz Wolny i Daria Syta, Grażyna Szapołowska i Jan Kliment, Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska, Magdalena Narożna i Piotr Musiałkowski, Michał Barczak i Magda Tarnowska, Ola Filipek i Wojciech Kucina, a także Adrianna Borek i Albert Kosiński.

Przez to, że w pierwszym odcinku nikt nie odpadł z show, głosy zebrane wówczas przez pary zostały zsumowane z głosami oddanymi w drugim odcinku. Finalnie pod koniec drugiego odcinka najwięcej punktów na swoim koncie mieli Michał Barczak i Magdalena Tarnowska (otrzymali 40 i 34 punkty w obu — w sumie 74), a także Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska (36 w pierwszym i 37 w drugim odcinku, w sumie 73). Na ostatnim miejscu znaleźli się z kolei Cezary Trybański i Izabela Skierska (23 i 24 punkty, czyli w sumie 47 punktów), natomiast jedno oczko wyżej Magda Mołek i Michał Bartkiewicz (28 w pierwszym i 27 w drugim odcinku, w sumie 55).

Ostateczna decyzja należała do widzów, a ci zdecydowali, że z programem już teraz pożegnali się Maciej Kurzajewski i Lenka Klimentowa. Poza tym, dwie wytypowane dziś pary (Cezary Trybański i Izabela Skierska oraz Magda Narożna i Piotr Musiałkowski) wezmą udział w dogrywce na początku odcinka za tydzień. Po ogłoszeniu tej informacji, w mediach pojawiła się masa komentarzy. Mnóstwo internautów wyraziło wsparcie wobec Lenki, równocześnie twierdząc, że były dziennikarz TVP nie jest darzony zbyt wielką sympatią.

Czytamy: „Szkoda Lenki, ale pan Maciek niestety na sympatię nie zapracował”, „Szkoda mi tylko Lenki! Wspaniała tancerka!”, „Mimo braku jakiejś wielkiej sympatii do p. Kurzajewskiego, to jego odpadnięcie jako pierwszego uczestnika jest nieporozumieniem. Jego taniec nie był wybitny, ale mogę spokojnie wymienić jeszcze z 4 pary, które tańczą gorzej od niego i Lenki”, „Jestem w szoku, serio. Myślałam że Polsat będzie przepychał swojego do kolejnych odcinków, a tu zrobili z Kurzajewskiego pośmiewisko”, „Pokłosie sprawy z byłą żoną... Ludzie pamiętają i nie głosują na niego” czy „To jest jakaś pomyłka!! Koszykarz spacerował cały taniec!! Niesprawiedliwość na maxa! Wygrywa hejt jak widać. Przykre”.

