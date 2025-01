Kurski porównał „Sylwestra z Dwójką” do „Sylwestra Marzeń”. „Kompletne puchy”

Kurski, który był szefem Telewizji Polskiej za rządów Zjednoczonej Prawicy, 2 stycznia opublikował wpis o „Sylwestrze z Dwójką” 2024 w Chorzowie. Zaczął od „weryfikacji” słów Marka Czyża, który pod koniec 2023 został twarzą TVP (dziś prowadzi między innymi program „19:30”, który zastąpił „Wiadomości”). Dziennikarz współprowadził głośne wydarzenie.

Kurski o sytuacji na stadionie w Chorzowie: Kompletne puchy

Były poseł Prawa i Sprawiedliwości, od niedawna dziennikarz Telewizji wPolsce24, opublikował wpis podzielony na cztery fragmenty. W pierwszym dołączył krótkie wideo, podczas którego Czyż – będący jednym z prowadzących Sylwestra z Dwójką – mówi, iż „Stadion Śląski” jest „prawie po brzegi zapełniony” ludźmi. Jednocześnie opublikował wideo, które przeczy tym słowom. „Za plecami [Czyża – red.] kompletne puchy [chodziło o „kompletne pustki – red.]. Bareja czystej wody [chodzi o nawiązanie do słynnego reżysera Stanisława Barei, który w swojej twórczości pokazywał absurdy rzeczywistości – przyp. red.]” – ocenił Kurski.

Potwierdza to serwis tarnogorski.info. Na X redakcja pisze, że „informacja, iż stadion w czasie sylwestra pękał w szwach to oczywiste kłamstwo”. „Było bardzo dużo miejsca, co oczywiście było dużym plusem, bo można było szybko się przemieszczać” – czytamy. Warto dodać, że wejściówki można było zdobyć za darmo.



„Z liczącej 3,5 miliona mieszkańców aglomeracji śląskiej na żałobnego sylwestra TVP2 wybrało się kilka tysięcy osób (1-1,5 na 1000), które w całości zmieściły się w ramionach sceny wybudowanej przez TVP w likwidacji [co kosztowało – red.] 2,5 miliona złotych. Tak zabijają imprezę, która przez lata łączyła i przy której bawiły się miliony Polaków” – skwitował kandydat na europosła, który nie uzyskał mandatu w czerwcowych wyborach. „Super Express” podaje, że organizacja hucznego wydarzenia w Chorzowie kosztowała TVP 3,69 mln zł.

Były prezes przypomina statystyki „Sylwestra Marzeń”: 8 mln przed telewizorami

W dalszej części wpisu Kurski pisze, że „kilka lat temu” pod sceną w Zakopanem znajdowało się „80-100 tys. ludzi”. „8 mln przed telewizorami, kolejne miliony Polaków bawiące się na imprezach przy muzyce »Sylwestra Marzeń«” – przypomniał. Według Polskiego Radia 24 wydarzenie w 2022 roku oglądało dokładnie 8,3 mln widzów przed TV, ale „w momencie najwyższej oglądalności” (na TVP2 i TVP Polonia). Średnio było to około 4,4 mln osób.



Polityk kontynuuje, pytając retorycznie, „o co chodzi w zabijaniu przez koalicję 13 grudnia radości i wspólnoty Polaków nawet przy tak niewinnej, wydawałoby się, okazji jak sylwester”. „Czy to jest po prostu ich nieudolność jak we wszystkim czego się dotkną, czy jest w tym jakaś myśl i plan” – zastanawia się były prezes TVP.



Sylwester z publiczną telewizją nie był oglądany przez rekordową liczbę osób – zanotował średnio ok. 1,91 mln widzów, co dało TVP2 trzecie miejsce w rankingu. Gwiazdą wieczoru był tam Bryan Adams – kanadyjski wokalista, autor hitów takich jak „Please forgive me” czy „Heaven”. Na pierwszym miejscu, jak podają Wirtualne Media – za pracownią Nielsen Audience Measuement – znalazła się zaś „Sylwestrowa Moc Przebojów” w Polsacie, która przyciągnęła średnio 3,05 mln osób przed odbiorniki. Na miejscu trzecim natomiast uplasowała się Telewizja Republika i jej „Wystrzałowy Sylwester” wygenerowały wynik na poziomie ok. 1,33 mln widzów.

