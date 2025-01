Zgrzyt na Sylwestrze z TV Republika. „Aniu, coś ty?”

Telewizja Republika po raz pierwszy zorganizowała w tym roku zabawę sylwestrową. Koncert plenerowy, który poprowadzili m.in. Anna Popek i Adrian Borecki, odbył się w Chełmie. Na scenie dominowały gwiazdy polskiego disco polo m.in. Bayer Full, MIG, Piękni i Młodzi, Defis oraz Weekend. Mieszkańcy Chełma oraz widzowie przed telewizorami mogli także usłyszeć występy zespołów Boney M. oraz Captain Jack.

Sylwester z TV Republika w Chełmie. Zgrzyt na koncercie

Już na samym początku koncertu pojawił się mały zgrzyt. Prowadzący Rafał Patyra mówił o miłości. Przerwała mu Anna Popek stwierdzeniem, że „nie będziemy mówili tylko o miłości o damsko-męskiej”. – Aniu, coś ty? Czyżby pomyliliśmy stację telewizyjną? — rzucił w odpowiedzi prezenter, co zostało odebrane jako przytyk pod adresem stacji TVN. Chwilę później Anna Popek wyjaśniła, że miała na myśli miłość rodzicielską. Pogratulowała przy okazji jednej z piosenkarek – Elvirze Mejk – której syn jest żołnierzem i patroluje okolice granicy polsko-białoruskiej.

W trakcie koncertu publiczność co chwilę mogła usłyszeć, że „jest to najlepszy i najbardziej taneczny sylwester w kraju a Telewizja Republika to najprężniej rozwijająca się telewizja w Polsce”.

Na razie nie wiadomo, jak dużą publiczność przyciągnął „Wystrzałowy Sylwester w Republice”. Część mieszkańców Chełma była wyraźnie zadowolona, że w ich mieście była organizowana tego typu impreza. J„est mega. Mimo że jest zimno, zabawa jest świetna. Tego brakowało w naszym mieście”; „Fajna zabawa. Przyszłyśmy z rodzicami, żeby powitać Nowy Rok i jest super”; „Jesteśmy zadowoleni. Bawimy się znakomicie” – mówili reporterowi „Faktu” mieszkańcy Chełma.

TV Republika zorganizowała Sylwestra. Artyści śpiewali z playbacku?

Nieco bardziej sceptyczni są internauci. Już podczas trwania koncertu w sieci zaroiło się od komentarzy, że część wykonawców śpiewa z playbacku. Zarzuty dotyczyły przede wszystkim występu Pięknych i Młodych – pierwsze refreny "Ona jest taka cudowna" brzmiały zupełnie inaczej, niż ostatnie. Podejrzenia widzów wzbudził również zespół Top One.

Ekscytacji z powodu sylwestrowej imprezy nie ukrywał natomiast prezydent Chełma. Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu stwierdził, że ci, którzy go krytykują, są po prostu zazdrośni. Po zakończeniu zabawy samorządowiec zamieścił w sieci wpis, w którym zaznaczył, że „jest dumny z tak wspaniałej publiczności”.

