Awantura po występie Maryli Rodowicz. Internauci oburzeni. „Profanacja”

Co roku w różnych telewizjach emitowane są świąteczne koncerty z udziałem największych polskich gwiazd. Jeden z nich został zorganizowany przez stację Polsat. Artyści zaproszeni przez telewizję tym razem zgromadzili się w katedrze św. Floriana w Warszawie i tam zaśpiewali najpopularniejsze bożonarodzeniowe piosenki. Niestety, występ Maryli Rodowicz nie przypadł widzom do gustu.

Występ Maryli Rodowicz w Polsacie

We wtorek 24 grudnia na antenie Polsatu wyemitowano koncert bożonarodzeniowy. Podczas „Wielkiego Kolędowania z Polsatem” zaprezentowali się artyści pokroju Edyty Górniak czy Krzysztofa Cugowskiego, a ich występy uświetniły chóry dziecięce i orkiestra, tworząc niezapomniany klimat. Najwięcej emocji wywołał jednak wykon Maryli Rodowicz, której przypadło w tym roku zaśpiewanie kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

79-letnia wokalistka postanowiła nieco unowocześnić i przekształcić znaną kolędę, dodając do niej swoje ozdobniki i nieco zmieniając melodię. Nie wszystkim ta wersja przypadła jednak do gustu. W sieci po występie wokalistki pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele osób otwarcie skrytykowało artystkę, choć zdarzyło się też kilka pozytywnych opinii.

Jedni pisali: „Ale tak szczerze, to co oni robią z tymi kolędami? Niedługo to zaczną rapować do nich”, „Mój tata nie lubi kolędowania z Polsatem, bo mówi, że oni zawsze zmieniają i nie potrafią normalnej wersji zaśpiewać (jestem takiego samego zdania)”, „Jak to jest z tymi artystami? Kolędę muszą przerobić po swojemu, ale żeby na sylwestra coś nowego zaśpiewać, to już mają problem. Nienawidzę przerobionych kolęd”, „Najgorsze jest to, że zmieniają całą wersję i robią wszystko po swojemu, a nie tak, jak powinno być”, „Gdyby Bob Marley śpiewał na kolędowaniu z Polsatem” czy „Profanacja tak pięknej kolędy”.

Inni z kolei dodawali: „Przyjemna wersja tradycyjnej kolędy”, „Pięknie. Przy stole wigilijnym można śpiewać tradycyjnie. Na pasterce też. Każdy ma prawo do własnej interpretacji” oraz „Jak dla mnie, Pani Marylka pięknie zaśpiewała — oryginalna i wspaniała”.

