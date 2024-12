Szok! Magda Gessler poprowadzi nowy talk-show w TVN. Co z „Kuchennymi rewolucjami”?

Magda Gessler to najpopularniejsze nazwisko ostatnich lat w polskich mediach. Osobowość telewizyjna, restauratorka, kreatorka smaku i stylu. Bezkompromisowa i charyzmatyczna. Miłośniczka dalekich podróży, muzyki, kolorów oraz mody, ale przede wszystkim dobrego jedzenia i szczerych rozmów z ludźmi. Widzowie pokochali ją w „Kuchennych rewolucjach” za ognisty temperament, dystans do siebie oraz wrażliwość na krzywdę innych.

Magda Gessler dostała nowy program w TVN. Poprowadzi talk-show

Tym razem, Magda Gessler wystąpi w nowej roli. Jak ogłosiła stacja TVN, została gospodynią nowego talk-show – „Magda gotuje Internet”. Po raz pierwszy restauratorka zaprosi do zaprosi do swojego domu wyjątkowych gości – znanych z pierwszych stron gazet i portali internetowych – by zadać im pytania, których wcześniej nie słyszeli.

„Magda Gessler zna świat show-biznesu i Internetu od kuchni, nie boi się mówić co myśli i chętnie używa social mediów w swoim nietuzinkowym stylu. Przede wszystkim walczy jednak z hejtem oraz nietolerancją. Dlatego podczas swojego programu pozwoli zaproszonym gościom zdementować, odpowiedzieć i rozprawić się z krążącymi w internecie plotkami na ich temat” – czytamy w opisie programu.

Aleksandra Szwed, Jessica Mercedes, Agnieszka Kaczorowska, Tomasz Oświeciński czy Lidia Popiel – staną w ogniu pytań widzów, którzy dzięki social mediom, będą mogli je zadawać. Trudne tematy nie ominą również gospodyni show, która tak samo, jak jej goście, podzieli się nieznanymi wcześniej ciekawostkami i anegdotami ze swojego życia prywatnego. „Nie zabraknie wzruszeń, uśmiechu, ale też emocji związanych z trudnymi pytaniami. A ponieważ najlepiej rozmawia się przy jedzeniu, Magda Gessler przygotuje swoim gościom ulubione dania, włączając ich do pomocy i degustacji” – zapowiada TVN.

Program „Magda gotuje Internet” emitowany będzie w każdą niedzielę o godz. 11:20 na antenie TVN. Start już 5 stycznia 2025 roku.

