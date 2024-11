Małgorzata Rozenek-Majdan wraca na antenę TVN. Realizują dla niej nowy program

Małgorzata Rozenek-Majdan od początku swojej medialnej kariery jest gwiazdą telewizji TVN. Prezenterka występowała w wielu różnych produkcjach stacji, m.in. „Perfekcyjna Pani Domu”, „Projekt Lady”, „Azja Express” czy „Piekielny hotel”. Współprowadziła też „Dzień Dobry TVN”. Niebawem zaprezentuje się widzom w całkiem nowym programie.

Nowy program Małgorzaty Rozenek-Majdan

Już od 2012 roku Małgorzata Rozenek-Majdan związana jest ze stacją TVN. Choć w 2023 roku została zwolniona z wymarzonej przez nią posady prowadzącej „Dzień Dobry TVN”, telewizja nie zrezygnowała ze współpracy z nią całkowicie. Jeszcze w tym samym roku celebrytka przystąpiła do realizacji programu „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”, który był emitowany wiosną br. Format oglądało średnio 510 tys. widzów.

Później 46-latka miała pewną przerwę i nie pojawiła się w żadnym nowym show. Teraz okazuje się, że ma to się wkrótce zmienić, bowiem zaczęto już zdjęcia do nowego formatu. Tym razem Małgorzata Rozenek-Majdan jest nie tylko prowadzącą, ale także współautorką programu, który jesienią przyszłego roku trafi do emisji jednego z kanałów nadawcy. Prezenterka zdradziła portalowi „ShowNews”, że produkcja jest w toku, a stacja niebawem wypuści pierwsze spoty castingowe. A o czym ma być ten format?

– To jest o tym, żeby kobiety robiły to, co chcą, jak chcą, a my stwarzamy im do tego warunki. Już byliśmy na planie, rozpoczęliśmy pierwsze zdjęcia. Program wchodzi najprawdopodobniej w jesiennej ramówce, bo ten program wymaga czasu – wyznała Małgorzata Rozenek-Majdan.

Biuro prasowe nadawcy przekazało z kolei „Wirtualnym mediom”: „TVN Warner Bros. Discovery przygotowuje nowy program z udziałem kobiet, którego prowadzącą będzie Małgorzata Rozenek-Majdan. Premiera projektu zaplanowana jest na jesień 2025 roku. Na ten moment nie ujawniono, na którym kanale będzie emitowany”.

