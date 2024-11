Wieczorem włączcie Polsat. Dziś w telewizji ulubiona komedia Polaków

Już dziś widzowie będą mieli okazję przypomnieć sobie jedno z najbardziej kultowych dzieł polskiej kinematografii lat 90. – film „Kiler-ów 2-óch”. To świetna propozycja zarówno dla tych, którzy chcą wrócić wspomnieniami do szalonych lat swojej młodości, jak i dla młodszych widzów, którzy może jeszcze nie mieli okazji poznać tej perełki pełnej humoru i zaskakujących zwrotów akcji. Film jest kontynuacją historii, która swego czasu zrewolucjonizowała polskie kino komediowe.

Na ekranie zobaczymy plejadę polskich gwiazd. W głównej roli – Kilera – błyszczy ponownie Cezary Pazura, który stworzył jedną z najbardziej rozpoznawalnych kreacji w swojej karierze. Jego bohater to postać, której życie zmienia się z dnia na dzień, prowadząc go do absurdalnych, a jednocześnie przezabawnych sytuacji. Obok niego występują między innymi Janusz Rewiński w roli charyzmatycznego gangstera oraz Jerzy Stuhr, który jako komisarz Ryba dostarcza jednych z najlepszych komediowych momentów filmu. W obsadzie pojawili się też między innymi Małgorzata Kożuchowska, Jolanta Fraszyńska, Jan Englert czy Marek Kondrat. Całość jest mistrzowsko reżyserowana przez Juliusza Machulskiego, prawdziwego wizjonera polskiego kina, który po raz kolejny udowodnił, że zna receptę na film łączący humor, akcję i świetny scenariusz.

Powstanie trzeci „Kiler”?

W 2019 roku pojawiły się informację o możliwej kontynuacji serii „Kiler”. Nad scenariuszem pracować miał sam Cezary Pazura, a swój udział w projekcie potwierdziła nawet Katarzyna Figura. W marcu 2022 roku Pazura ogłosił, że chciałby ponownie zagrać Jurka Kilera i pokazać go z całkowicie innej perspektywy. Potwierdził wówczas też, że trwają prace nad scenariuszem i choć Juliusz Machulski nie powróciłby już na stołek reżyserski, nie ma nic przeciwko powstaniu filmu.

Dziś w telewizji ulubiona komedia Polaków

„Kiler-ów 2-óch” to jedna z polskich komedii, która mimo upływu lat, ciągle przyciąga widzów. Wciąż śmieszy, wzrusza i zachwyca lekkością, z jaką opowiada o absurdach codzienności. Jeśli szukasz planu na wieczór, włącz Polsat o godzinie 20:00 i zanurz się w świat pełen humoru, akcji i niezapomnianych postaci.

