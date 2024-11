Kpiny z rozstania Kaczorowskiej i Peli na antenie TV Republika. „Nie wierzę”

W ostatnich tygodniach media rozpisują się o kulisach rozstania Agnieszki Kaczorowskiej z mężem. Podobno aktorka po powrocie z dżungli, w której było realizowane show „Królowe przetrwania”, obwieściła koniec ich związku. Od tamtej pory dzielą się opieką nad dziećmi i choć ustalili, że nie będą opowiadali o tym w wywiadach, oboje już złamali tę obietnicę. Teraz wspomniano o tym na antenie TV Republika.

Rozstanie Kaczorowskiej tematem w TV Republika

W zeszłym tygodniu wyemitowano odcinek talk-show Kuby Wojewódzkiego, w którym gościem była Agnieszka Kaczorowska. Aktorka w rozmowie z dziennikarzem potwierdziła rozstanie z mężem, wspominając, że winę za rozpad związku zawsze ponoszą obie strony. Kilka dni później z kolei w „Dzień Dobry TVN” pokazano wywiad z Maciejem Pelą. Tancerz podkreślił w nim, jak wiele poświęcił dla kariery żony, mówiąc o stereotypowych rolach w małżeństwie i ostracyzmie, z jakim się spotykał. Ze łzami w oczach wspomniał również, że jeszcze kilka dni przed rozstaniem otrzymywał od aktorki czułe wiadomości, co sprawiło, że był zaskoczony ostatecznym rozpadem ich relacji.

Właśnie odniesiono się do tych rozmów w śniadaniówce TV Republika. W formacie „Wstajemy!” prowadzący Karol Kus zdradził, co sądzi o medialnej batalii aktorki i tancerza. W ramach cyklu „Wtoreczek ploteczek” prezenter skierował swoje słowa głównie w stronę Peli, który według niego udawał wzruszenie podczas wywiadu w „Dzień dobry TVN”.

– Zażenowany się czułem, to wam powiem. Tak, jak im nie wyszło w związku, tak im też nie wyszło w tej umowie, żeby nie mówili o sobie. Poza tym nie wyobrażam sobie siebie w takiej sytuacji, że po takim rozstaniu idę, opowiadam o tym publicznie i jeszcze do tego – moim zdaniem – udaję wzruszenie. Ja w takie wzruszenia nie wierzę, bo jak coś przeżywasz wewnątrz, to po takim czasie już to przeżyłeś, już masz to w sobie — powiedział Karol Kus.

Czytaj też:

Muniek Staszczyk o skutkach wywiadu w TV Republika. „Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem”Czytaj też:

Przełomowa decyzja Danuty Holeckiej. „Nie chciała robić problemu”