Zwyciężczyni show TVN wzięła ślub z ukochaną. „Chciałybyśmy zostać mamami”

Roksana Gac zyskała rozpoznawalność, dzięki udziałowi w drugiej edycji prowadzonego przez Małgorzatę Rozenek-Majdan „Projektu Lady”. W tym popularnym swego czasu programie zbuntowane nastolatki próbowały zmienić swoje życie pod okiem mentorek od dobrego wychowania. Choć wiele uczestniczek starało się później rozwijać swoją karierę w mediach, Roksana wybrała inną drogę. Dziewczyna wyprowadziła się do Norwegii, gdzie postanowiła układać sobie życie u boku ukochanej, Marii Koszuckiej. Teraz okazuje się, że wzięły ślub.

Roksana Gac wzięła ślub z partnerką

W Polsce zawieranie małżeństw jednopłciowych nie jest możliwe, jednak Roksana Gac ze swoją partnerką marzyły o tym, by złożyć małżeńską przysięgę i wyprawić wesele we własnej ojczyźnie. Choć kobiety na co dzień mieszkają w Norwegii, a zorganizowanie ceremonii na odległość było dla nich trudnym logistycznie przedsięwzięciem, właśnie ogłosiły, że udało im się zrealizować marzenie. – Dużo pomogli nam przyjaciele, znajomi i rodzina, każdy załatwiał coś innego – wyznały.

Okazało się, że Roksana Gac i Maria Koszucka wzięły ślub w czterogwiazdkowym hotelu w „samym sercu Puszczy Noteckiej”. Ceremonia odbyła się 12 października 2024 roku, ale dziewczyny podzieliły się w sieci zdjęciami i filmami z uroczystości dopiero kilka dni później. Wśród gratulujących znalazły się towarzyszki Roksany z programu „Projekt Lady”.

Wiele osób może zastanawiać się, jak zwyciężczyni show TVN-u mogła tego dokonać w Polsce. Otóż wraz z partnerką zdecydowały się na tzw. ślub humanistyczny. Tym sposobem mogły w gronie najbliższych świętować swoją miłość, natomiast w Norwegii wystarczy, że dopełnią formalności, by ich relacja nabrała oficjalnego charakteru.

– Prawnie niestety w Polsce się nie da tego załatwić, ale w Norwegii wystarczy wypełnić papiery, dostarczyć zaświadczenia o stanie cywilnym i mieć dwóch świadków. Ślub w urzędzie jeszcze przed nami. W świetle polskiego prawa małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą nie są ważne. Postanowiłyśmy, że weźmiemy ślub humanistyczny i zrobimy wesele w Polsce, żeby dzielić te chwile z bliskimi – tłumaczyła Roksana Gac w rozmowie z „Co za tydzień”.

Zwycieżczyni „Projektu Lady” w wywiadzie ogłosiła też, że ma z żoną kolejne plany na przyszłość. Panie w przyszłym roku chcą kupić dom i nie wykluczają też powiększenia rodziny. – Chciałybyśmy zostać mamami, ale zobaczymy, co czas pokaże – zdradziła Roksana Gac.

Czytaj też:

Spięcie między Torbicką i Lis na antenie TVN. „Co ty opowiadasz?”Czytaj też:

Dziennikarka ujawniła, ile zarabia w TVP. „Na rękę dostaję jeszcze mniej”