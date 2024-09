Wielkie pożegnania w „Rolnik szuka żony”. To oni pojadą na gospodarstwa

W sezonie 11. „Rolnik szuka żony” uczestnikami są 37-letni Marcin, 44-letni Sebastian, 32-letni Rafał, 57-letnia Agata oraz 23-letnia Wiktoria. W drugim odcinku programu doszło do pierwszych randek, a rolnicy oraz rolniczki zastanowili się, kogo chcą bliżej poznać, a kogo pożegnać.

Kandydaci Wiktorii nagrywali dla niej filmiki. Kogo wybrała?

Już na początku 3. epizodu uczestnicy hitu TVP wyeliminowali część osób, które zaprosili na randkę po przeczytaniu listów. Wiktoria wyznała na tym etapie, że jej największą uwagę zwrócił Łukasz swoim uśmiechem. Choć przyznała, że najchętniej zabrałabym „dalej” wszystkich, ostatecznie wytypowała pięciu kandydatów, których zaprosiła do wspólnej aktywności. W przypadku rolniczki, każdy z nich miał nagrać dla niej krótkie filmiki. Po tym wyzwaniu, Wiktoria wiedziała już, z kim chce nawiązywać dalszą znajomość. Na swoje gospodarstwo zaprosiła Łukasza, Szymona i Adama.

– Oczekuję od chłopaków tego, żeby byli sobą, ale też żeby zabiegali, a nie byli pasywni – podkreśliła.

Rafał kazał kandydatkom rzucać woreczkami do celu

Pięć kandydatek do kolejnego etapu zaprosił też Rafał. W dniu, w którym miał sprawdzić kreatywność i gust kobiet, postanowił sprawdzić, jak poradzą sobie w rzucaniu woreczkami z ryżem do celu. Z wieloma uczestniczkami nie udało mu się w trakcie tego zajęcia wytworzyć więzi. Jedna z nich wyznała mu także na tym etapie, że była w 7-letnim związku małżeńskim. Rafał, choć zdziwiony, nie odesłał jej do domu. Zaprosił dalej Anetę, Magdalenę i Dominikę.

Agata odesłała do domu Macieja. Wyraźnie podoba jej się Irek

Agata stwierdziła, że wizualnie najbardziej odpowiada jej Irek, a mentalnie Mirosław, z którym najlepiej jej się rozmawiało. Do kolejnego etapu zaprosiła trzech kandydatów – mieli oni skomponować dla niej instalacje na plecionych traktorach. W czasie zadania Agata najchętniej rozmawiała z Mirkiem, który wyznał jej, że w stronach, w których mieszka rolniczka, niegdyś mieszkali jego rodzice. Po tym zadaniu 57-latka odesłała do domu Macieja. Na jej gospodarstwo zawitają zatem Ireneusz i Mirosław.

Sebastiana ujęły trzy kandydatki

Sebastian wyznał, że najlepszą randkę miał z Patrycją, z którą szybko zaczął wybiegać w przyszłość. Pięć kandydatek miało udekorować kurtkę roboczą do warsztatu dla Sebastiana, którego pasją jest majsterkowanie. Rolnikowi najlepiej rozmawiało się podczas zadania z trzema kandydatkami – Patrycją, Katarzyną i Anną, i to je zaprosił do kolejnego etapu.

Faworytka odesłana do domu przez Marcina

Pięć kandydatek Marcina miało zrobić rzeźby z jabłek. – Kierowałem się i sercem i głową i tym, co mówiły i tym, co mi obiecywały, gdy je wybierałem – mówił rolnik. Niestety, faworytka Marcina, Patrycja, w tym etapie nie wykazała się według niego zbytnim zaangażowaniem. Mężczyzna postanowił się z nią pożegnać. Do kolejnego etapu zaprosił trzy kandydatki, w tym Annę i Magdę, choć mówił, że nie jest pewien, czy ta druga odnajdzie się na wsi.

