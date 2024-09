Była partnerka Kamila Durczoka wkracza do telewizji. Poprowadzi kontrowersyjny program

Julia Oleś jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie studiowała na wydziałach Ekonomii, Informatyki i Zarządzania. Od wielu lat zajmuje się marketingiem internetowym i PR, a także działa w internecie pod pseudonimem „Fabjulus”. Wydała też cztery książki. W mediach jest jednak głównie znana nie przez pryzmat swoich dokonań zawodowych, lecz związek z Kamilem Durczokiem.

Kobieta pracowała jako wydawca w portalu Sileson.pl kierowanym przez zmarłego gwiazdora TVN, a z czasem awansowała na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Ze znanym dziennikarzem tworzyła związek przez trzy lata do 2019 roku. Dziś nie przeszkadza jej, że jest kojarzona z tą relacją. – Nie obrażam się na to, bo to jest fakt. Spędziłam trzy lata z tym człowiekiem. Spędziłam z nim dużo dobrych chwil, dużo też złych. Natomiast byliśmy razem. To, że od jakiegoś czasu trochę inaczej zaczynam być opisywana, daje mi pewną satysfakcję, biorąc pod uwagę to, że robię dużo od dość dawna – mówiła w rozmowie z „Jastrząb Post”. Teraz okazuje się, że Julia Oleś trafi do telewizji.

Julia Oleś poprowadzi „Magię nagości”

We wtorek 14 września na oficjalnym koncie Zoom TV na Instagramie podano informację, że to Julia Oleś poprowadzi nowy sezon programu „Magia nagości”, w którym uczestnicy wybierają kandydatów na randkę na podstawie wyglądu ich nagich ciał. Czytamy: „Wiadomość dnia! Julia Oleś oficjalnie zostaje nową prowadzącą «Magii nagości. Polska»! To początek nowej ery tego wspaniałego programu, który zyskał ogromną popularność. Nie możemy się doczekać, aż zobaczycie, co przygotowaliśmy na 4. sezon – będzie pełen niespodzianek, emocji i niezapomnianych momentów”.

Warto dodać, że była partnerka Kamila Durczoka zastąpi w tej roli aktorkę znaną m.in. z serialu „Ranczo” i uczestniczkę poprzedniej edycji „Tańca z gwiazdami”, Beatę Olgę Kowalską. Skąd taka decyzja? – Chcieliśmy zmienić i urozmaicić trochę ten program, głównie po to, żeby dotrzeć do młodszej widowni. Oczywiście pełnoletniej 18+. W związku z tym szukaliśmy trochę innej prowadzącej, z którą młodzi ludzie mogliby się utożsamić. Niestety to zadanie nie było łatwe, ponieważ jest to zarówno wyjątkowy, jak i bardzo wymagający program – wyznała „Wirtualnym mediom” Małgorzata Łupina, dyrektorka programowa i ds. produkcji telewizyjnej w Grupie Kino Polska.

Julia Oleś dodała, że jest wielką fanką programu, który będzie prowadzić, „z uwagi na edukacyjny walor programu i bezprecedensowe zasługi w zakresie oswajania różnorodności i ciałopozytywności”. – W świecie filtrów, obróbki zdjęć i kultu perfekcyjnego wyglądu, format, w którym widz zderza się z różnymi kształtami i rozmiarami ludzkiego ciała jest cudownie ożywczy, więc z dumą dołączam na pokład i nie mogę się doczekać, co razem stworzymy – stwierdziła Julia Oleś.

