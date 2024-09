Wielkie zaskoczenie w „Tańcu z gwiazdami”. Widzowie są wściekli

W niedzielny wieczór 22 września na antenie Polsatu wyemitowano drugi odcinek najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”. W zeszłym tygodniu nikt nie odpadł z show, ponieważ produkcja chciała, by widzowie najpierw uczestniktów. Teraz zaczęła się już prawdziwa rywalizacja i pierwsza para została wyeliminowana.

Kto odpadł z „Tańca z gwiazdami”?

W tej edycji tanecznego show Polsatu rywalizują ze sobą Anna-Maria Sieklucka, Vanessa Aleksander, Olga Bończyk, Majka Jeżowska, Natalia Nykiel, Julia Żugaj, Maciej Zakościelny, Rafał Zawierucha, Filip Bobek, Michał Meyer, Filip Lato oraz Piotr Świerczewski. Tym razem głosy widzów i jurorów z pierwszych występów, które odbyły się tydzień wcześniej, przeszły do drugiego odcinka i zostały zsumowane z głosami pozyskanymi w niedzielę 22 września.

Tematem najnowszej odsłony programu był bal. W związku z tym na parkiecie królował walc, ale można była także obejrzeć rumbę, quickstepa, posodoble, cha-chę i jive'a. Choć w zeszłym tygodniu jury było niezwykle łagodne, tym razem zasypało uczestników ostrymi opiniami. Nie padła żadna dziesiątka, a najsłabiej oceniona para dostała tylko 19 punktów (byli to Robert Świerczewski i Iza Skierska). To nie oni odpadli jednak z programu, a... Olga Bończyk i Marcin Zaprawa, którzy za swój drugi taniec otrzymali 23 punkty.

– Chciałabym bardzo podziękować za możliwość udziału w tym pięknym programie. (...) Mogłam zobaczyć, jak trudno jest wejść w buty prawdziwego, zawodowego tancerza. (...) Krew, pot i łzy, ale myślę, że było warto – mówiła po usłyszeniu werdyktu Olga Bończyk.

Najwięcej emocji i oburzenie widzów nie wywołała jednak eliminacja aktorki, a oceny, które otrzymała Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Otóż para za swoje tango dostała 24 punkty – w tym najniższą notę wręczyła im Iwona Pavlović i były to jedynie 3 punkty. Internauci w komentarzach pisali: „Czemu 3 punkty? To był jeden z lepszych wstępów dziś moim zdaniem”, „O co dziś chodzi Pani Iwonce? Rozumiem, jakby wystawiła złą ocenę po krytyce tańca i zwróceniu uwagę na jego niedociągnięcia, ale taka 3 z d**y? Nieporozumienie!”, „Te 3 punkty to jakiś żart”, „3 to chyba za dźwięk w dzisiejszym odcinku”, „Niech pani Iwona zatańczy z takimi żywymi ranami na nogach, to zobaczymy czy da radę” czy „Iwonka chyba nie lubi Michała, bo jak tańczył z Maffashion to też nisko oceniała”.

