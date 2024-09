Uwielbiane bliźniaczki odchodzą z „Gogglebox”. „Telewizja z nas zrezygnowała”

„Gogglebox. Przed telewizorem” to bardzo popularny w Polsce program typu reality show, w którym rodziny, grupy przyjaciół lub pary, komentują wybrane programy telewizyjne i filmy. W show popularność zdobyli między innymi Mateusz „Big Boy” Borkowski, Sylwia Bomba, Krzysztof Radzikowski, Agnieszka Kotońska czy Agnieszka Murak i Ewa Rogalska.

Bliźniaczki odchodzą z „Gogglebox”. Wyjawiły powód tej decyzji

W tym roku „Gogglebox” świętuje swoje 10-lecie, jednak jego najwierniejsi fani nie mają powodów do zadowolenia. Okazuje się, że słynne bliźniaczki – Agnieszka i Ewa, które pojawiają się w programie od 2016 roku – nie wystąpią już w show. Smutną informacje siostry ogłosiły w swoich mediach społecznościowych.

„Zmierzamy do was z bardzo ważną wiadomością, a mianowicie – nie zobaczycie już nas w programie »Gogglebox. Przed telewizorem«. Tak naprawdę to telewizja z nas zrezygnowała, nie my. Pojawiałyśmy się coraz rzadziej i pomimo naszych przemyśleń stwierdziłyśmy jednak, że nasz czas dobiegł końca. Niektórzy może będą się cieszyć, inni nie. Była to wspaniała przygoda, mogliśmy was poznać. Nie mówimy »żegnaj«, a »do zobaczenia«” – przekazały.

W kolejnym nagraniu Agnieszka podziękowała za słowa wsparcia od fanów i widzów i uściśliła, że to telewizja z nich zrezygnowała. „Zrobiłyśmy to zgodnie ze swoim sumieniem. Nie chcemy być kołem ratunkowym, zapasowym w razie »W«. Na ławce rezerwowych nikt nie chce siedzieć” – przekazała.

Fani wściekli na produkcję „Gogglebox. Przed telewizorem”. „Nie będę już oglądać”

Widzowie są zrozpaczeni. Na profilu programu na Facebooku wypisują nienawistne komentarze w kierunku produkcji. Podobnie jest na Instagramie Agnieszki i Ewy. „Telewizja rezygnuje z super ludzi a promuje kogo promuje”; „Coo? Nie wierzę!”; „Ten program straci oglądalność. Bardzo przykra sytuacja”; „Beznadziejne zmiany w programie, byłam fanką od 1 odcinka ale przez to,co się dzieje już nie będę oglądać”; „Popłakałam się normalnie. Uwielbiałam Was oglądać” – piszą widzowie.

