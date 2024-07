Burza po koncercie Muńka Staszczyka. „Pomyłki w tekście, gadanie od rzeczy”

Trwa wakacyjna trasa „Lata z Radiem i Telewizją Polską”. W sobotę 20 lipca w Raciborzu na scenie pojawili się między innymi: T.Love, Lady Pank, Jacek Stachursky, Zakopower, Ania Dąbrowska, Majka Jeżowska, Filip Lato, Natalia Nykiel, Michał Szczygieł i Kuba Szmajkowski.

Niestety widzom TVP koncerty nie przypadły do gustu, czego wyraz dali głównie w sieci. „Koncert i niektórzy »artyści« na żenująco niskim poziomie”; „Nie potraficie zrobić nic nowego, wszystko to samo co było, zmieniły się tylko pseudogwiazdy, nudne do bólu”; „Jak można dopuścić takie bagno ? Tragedia. Cofamy się do średniowiecza organizując takie koncerty. Przykre” – piszą.

Kolorowo nie jest też pod skrótami występów konkretnych gwiazd, którymi TVP dzieli się w mediach społecznościowych. Roi się tam od nieprzychylnych wpisów.

Koncerty „Lata z Radiem i TVP”. Widzowie do Lady Pank: Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść

Jacek Stachursky zaśpiewał swoją piosenkę z 2000 roku, zatytułowaną „Typ niepokorny”. I choć zebrał sporo krytycznych wpisów, wielu internautów podkreślało, że chętnie posłuchali jego występu i przypomnieli sobie hit sprzed lat. „Ale się zmienił, bym go nie rozpoznała, zawsze lubiłam jego piosenki” – pisała jedna z internautek.

facebook

Zespół Lady Pank wykonał między innymi utwór „Tacy sami”, a występem grupy TVP także pochwaliła się w mediach społecznościowych. Pod postem zaroiło się od komentarzy typu „trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść”, ale pojawiły się też wpisy ludzi, którzy stwierdzili, że to „jedyny zespół, który rozkręcił to koncertowe dno”.

facebook

Bardzo pozytywne wpisy dotyczą z kolei występu grupy Zakopower. „Pięknie było”; „Byłam i było super” – piszą ludzie.

facebook

Muniek Staszczyk i T.Love w ogniu krytyki po koncercie „Lata z Radiem i TVP”

Tego samego nie można jednak powiedzieć o koncercie Muńka Staszczyka w Raciborzu. Internauci zarzucają wokaliście nie tylko fałsz. „Muniek Staszczyk sprawiał wrażenie, jakby nie znał melodii własnych piosenek”; „Muniek tragedia. Pomyłki w tekście, gadanie od rzeczy. Jeden wielki fałsz”, „Muniek to jakby mógł, to by się położył. To jego śpiewanie to porażka”; „Muniek tragedia. Czy on jest trzeźwy? Pomyłki w tekście, gadanie od rzeczy. Jeden wielki fałsz” – pisali internauci.

Sam Staszczyk i jego zespół T.Love dzieli się jednak chętnie na Instagramie relacjami widzów bawiących się na ich koncercie. I chociaż TVP nie wrzuciła do sieci skrótu tego występu, widać, że wydarzenie przyciągnęło tłumy.

„Racibórz dzieeekówa! Tym osobom co były z nami przed odbiornikami TV w swoim domu też. Korzystajcie z wakacji i miłej niedzieli” – napisała grupa w niedzielę 21 lipca w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Tylu Polaków ogląda TV Republikę. „Dystans do TVN24 stopniał do 1 punktu procentowego”Czytaj też:

Film Netfliksa pomoże Trumpowi wygrać wybory? Notuje wzrost oglądalności o 1180 proc.