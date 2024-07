Tylu Polaków ogląda TV Republikę. „Dystans do TVN24 stopniał do 1 punktu procentowego”

Przypomnijmy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała o przyznaniu koncesji Telewizji Republika 21 czerwca. „Przy ogromnym wsparciu naszych widzów odnieśliśmy kolejne zwycięstwo. Dziękujemy naszym widzom. Dziękujemy naszym pracownikom. Dziękujemy wszystkim osobom wspierającym wolne polskie media” – napisali w odpowiedzi na rewelacje przedstawiciele TV Republika.

W skład MUX-8 wchodzą: Metro, Nowa TV, WP, Zoom TV i od niedawna ViDoc TV. Do tej pory TV Republika była dostępna w telewizji naziemnej, ale w lokalnych i eksperymentalnych multipleksach.

Oglądalność TV Republiki rośnie

Od 13 do 17 lipca – czyli przez pięć pierwszych dni nadawania na MUX-8, udział TV Republika w całym rynku wyniósł 4,22 proc., a średnia oglądalność – 207 tys. widzów. Dla porównania, tydzień wcześniej (od 6 do 10 lipca), udział stacji wskazywał na 3,25 proc., a średnia widownia wynosiła 160 tys. osób.

Udział TV Republika w telewizji naziemnej w okresie od 6 do 10 lipca wyniósł 2,17 proc., a tydzień później wynosił już 4,06 proc. W górę poszedł również udział wśród widzów z telewizją kablową i satelitarną, gdzie wzrósł z 3,59 proc, do 4,27 proc.

Dystans TV Republika do TVN24 stopniał do „1 punktu procentowego” ?

Najlepszy wynik w tym tygodniu TV Republika zanotowała w środę 17 lipca, o czym poinformował szef wydawców TV Republika Jarosława Olechowski.

"Wczoraj TV Republika osiągnęła 5,51 proc. udziału w polskim rynku telewizyjnym. To jeden z najlepszych wyników w historii stacji. Po rozpoczęciu nadawania w naziemnej telewizji cyfrowej (MUX8 Kanał 51) szybko rośnie nasza widownia. Dystans do naszego głównego konkurenta TVN24 stopniał do niespełna 1 punktu procentowego" – wyliczał. Podziękował również widzom i stwierdził, że "sukces jest na wyciągnięcie ręki", dlatego wciąż potrzebne jest wsparcie fanów stacji.

twitterCzytaj też:

Kiedy Danuta Holecka wróci do TV Republika? Prezes stacji zabrał głosCzytaj też:

Kurscy napisali do Danuty Holeckiej. „Brak nam słów, by nazwać ból”