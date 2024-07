Na TVP wróci kultowy program? Tusk namawia Wołoszańskiego, a ten boi się reakcji widzów

„Sensacje XX wieku” to polski program telewizyjny, który zdobył szerokie uznanie i popularność dzięki swojemu unikalnemu podejściu do historii. Emitowany był od 1983 do 2015 roku, a jego twórcą i prowadzącym był Bogusław Wołoszański, znany dziennikarz i popularyzator historii. Program koncentrował się na mało znanych, fascynujących wydarzeniach z historii XX wieku, często ujawniając tajemnice, które przez długie lata pozostawały ukryte przed opinią publiczną.

Wołoszański z charakterystyczną dla siebie pasją i zaangażowaniem odkrywał przed widzami kulisy najważniejszych wydarzeń politycznych, militarnych i szpiegowskich, które kształtowały współczesny świat. Program poruszał tematy takie jak kulisy wielkich konfliktów zbrojnych, tajne operacje wywiadowcze, działalność służb specjalnych oraz niewyjaśnione zagadki historyczne. Dzięki bogatemu materiałowi archiwalnemu, wywiadom z ekspertami oraz rekonstrukcjom wydarzeń, „Sensacje XX wieku” były nie tylko źródłem wiedzy, ale także prawdziwą podróżą w czasie.

Tusk namawia Wołoszańskiego do reaktywacji kultowego programu

Obecnie Bogusław Wołoszański jest posłem Koalicji Obywatelskiej, jednak jak przyznał w rozmowie z TVP Info, temat jego powrotu w roli gospodarza do „Sensacji XX wieku” wrócił już po jego wejściu do polityki. Teraz program miałby nosić nazwę „Sensacje XXI wieku”.

– Donald Tusk mnie bardzo namawiał, ale się nie ugiąłem. Uważam, że jednak wypracowałem pewien poziom i pewną markę „Sensacji XX wieku”. Jeżeli nagle wszedłbym do bardzo świeżych brudów, widzowie by mi tego nie wybaczyli i powiedzieliby: „sprzedał się” – przyznał Wołoszański, który pomysłodawcą i autorem kultowego formatu.

Wołoszański doprecyzował, że jest zdecydowanie za wcześnie, by przybliżać widzom tego formatu historię dwóch ostatnich dekad. Wspomniał też, że realizacja takiego cyklu, pochłonęłaby mnóstwo pieniędzy.

