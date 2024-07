Co oglądają Polacy na Netfliksie? Największe hity ostatnich dni

W tym tygodniu na liście najpopularniejszych filmów na Netflix znalazły się cztery polskie produkcje. Wygrywają jednak z nimi hollywoodzkie produkcje – nowa komedia romantyczna z Nicole Kidman czy powracający na ekrany Eddie Murphy jako znany gliniarz. Jeżeli chodzi o seriale, w czołówce są same nowości. Nie zabrakło też popularnej sagi o Bridgertonach, która jednak spadła w dół rankingu. Po liście pnie się natomiast nowy dokument o mężczyźnie z 1000 dzieci czy świeży sezon produkcji „Koszmarny lokator”. Sprawdźcie 20 tytułów i poszukajcie wśród nich czegoś dla siebie!

Co Polacy masowo oglądają na Netflix? Topowe seriale i filmy minionego tygodnia

Seriale:

10. „Dość milczenia”

Gdy siedemnastolatka zgłasza napaść na tle seksualnym w swoim liceum, śledztwo wywraca jej życie do góry nogami i wystawia na próbę jej relacje z otoczeniem.

9. „Bogdan Boner. Egzorcysta”

Bogdan Boner, ostro pijący egzorcysta samouk, powraca! Zrobił się jeszcze bardziej pomysłowy, wulgarny i zabójczy, więc demony mają się czego obawiać.

8. „Mężczyzna z 1000 dzieci”

Kilka rodzin dowiaduje się, że charyzmatyczny mężczyzna, któremu zaufały, jest ojcem setek – o ile nie tysięcy – dzieci żyjących na całym świecie.

7. „Koszmarny lokator”

Bezlitośni oszuści. Bezwzględni mordercy. Te przerażające, wzięte z życia historie opowiadają o najgorszych współlokatorach, jakich można sobie wyobrazić.

6. „Bridgertonowie”

Ośmioro zżytego ze sobą rodzeństwa z rodziny Bridgertonów szuka szczęścia i miłości wśród wyższych sfer Londynu.

5. „ÓlÓture. Podróż”

Młoda dziennikarka z Nigerii, która pod przykrywką prostytutki usiłuje ujawnić nielegalny proceder, musi walczyć o życie w drodze do Europy.

4. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

3. „Gangi Galicji”

Kiedy jej ojciec zostaje zamordowany, a na jaw wychodzi jego podwójne życie, prawniczka szuka zemsty, infiltrując kartel narkotykowy i zbliżając się do jego przywódcy.

2. „Ciało, które działa”

Po latach starań o dziecko pewna para postanawia skorzystać z pomocy surogatki. Ale jeśli chodzi o ludzi, trzy to skomplikowana liczba.

1. „Supacell”

Kiedy piątka przeciętnych Londyńczyków odkrywa, że ma supermoce, jeden mężczyzna postanawia utworzyć z nich drużynę, aby uratować ukochaną.

Filmy:

10. „Kolory zła: Czerwień”

Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.

9. „Miłość jak miód”

Komedia o dojrzałej przyjaźni i miłości, która przychodzi niespodziewanie i nie patrzy na metrykę.

8. „Weteranka”

Zdolna komandoska przejmuje bar swojego ojca po jego nagłej śmierci i szybko ściera się z brutalnym gangiem, który w jej miasteczku rozstawia wszystkich po kątach.

7. „Miraculum. Smoczyca z Szanghaju”

Licząc na spotkanie ze swoją szkolną sympatią, nastoletnia superbohaterka pod przykrywką udaje się do Szanghaju, gdzie gubi cały swój bagaż, w tym magiczne klejnoty.

6. „Teściowie 2”

Komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto brać ślub.

5. „Spadek”

Po śmierci bogatego wuja do jego pełnej zagadek posiadłości zjeżdżają się członkowie rodziny, którzy nie widzieli się od lat, by uzyskać swoją część spadku.

4. „Ambulans”

Dwóch złodziei kradnie karetkę pogotowia po nieudanym napadzie.

3. „Redeeming Love”

Sprzedana w dzieciństwie do prostytucji, Angel nie zna nic poza zdradą. Czy jej serce można kiedykolwiek naprawić?

2. „Sprawa rodzinna”

Niespodziewany romans niesie komiczne konsekwencje dla młodej kobiety, jej matki i jej szefa gwiazdora, którzy przeżywają pasmo perypetii z miłością, seksem i tożsamością w tle.

1. „Gliniarz z Beverly Hills. Axel F”

Czterdzieści lat po pierwszej głośnej sprawie w Beverly Hills Axel Foley, glina z Detroit, wraca do tego, co robi najlepiej – do łapania przestępców i siania chaosu.

Czytaj też:

Pięć dobrych filmów na dniach zniknie z Netflix. Warto je nadrobićCzytaj też:

Topka serialowa na Max. 9 na 10 miejsc to polskie produkcje