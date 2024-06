Wielkie zmiany w „Twoja twarz brzmi znajomo”. Do show dołącza była gwiazda TVP

Po głośnym odejściu Macieja Dowbora z Polsatu, wiadomo było, że w programie „Twoja twarz brzmi znajomo” zajdą pewne zmiany, które będą dotyczyć nie tylko składu prowadzących, ale również jurorów. Teraz okazało się, że już za kilka miesięcy jedną z gwiazd formatu zostanie m.in. Justyna Steczkowska, która w ostatnich latach kojarzona była głównie z Telewizją Polską. Nowych nazwisk będzie więcej.

Justyna Steczkowska przechodzi do Polsatu

Jedna z czołowych polskich diw znana jest nie tylko ze swojej muzycznej kariery, ale także z udziału w programach rozrywkowych. Justyna Steczkowska m.in. brała niegdyś udział w „Tańcu z gwiazdami” (gdy był to jeszcze format stacji TVN) i współprowadziła w TVP2 „Gwiazdy tańczą na lodzie”. W ostatnich latach zasłynęła z kolei jako trenerka w „The Voice of Poland”. Niedawno ujawniono jednak, że Justyna Steczkowska nie ma co liczyć na zaproszenie do kolejnej edycji show.

– Żadna Edyta Górniak, Justyna Steczkowska i gwiazdy tego typu nie powinny teraz liczyć na angaż. Ludzie mają zobaczyć spektakularne zmiany i nową jakość – donosił informator związany z „The Voice of Poland”, odnosząc się do zmian w Telewizji Polskiej. Justyna Steczkowska nie zraziła się jednak tą decyzją i postanowiła nawiązać współpracę z inną stacją. Otóż ujawniono, że już niebawem pojawi się w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Informację podaną przez „Pomponika” potwierdziły „Wirtualne media”.

Artystka dołączy do Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego za stołem jurorskim. Justyna Steczkowska miałaby zastąpić na tym stanowisku Roberta Janowskiego, który przechodzi do TVP, by znów prowadzić program „Jaka to melodia?”. Wiadomo, że w jury ma zasiąść jeszcze jedna osoba, co oznacza powrót do czteroosobowego składu jurorskiego – nie ujawniono jednak, kim będzie ostatnie nazwisko.

Co więcej, po odejściu z Polsatu Macieja Dowbora, w „Twoja Twarz brzmi znajomo” pojawi się też nowy współprowadzący, a właściwie – jak ustaliły „Wirtualne media” – nieznana jeszcze współprowadząca. Drugim gospodarzem pozostanie Maciej Rock. Obecnie trwają ostatnie rozmowy z osobami, które będą uczestnikami dwudziestej pierwszej edycji flagowego show Polsatu.

