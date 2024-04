Fani podzieleni po nowym programie Małgorzaty Rozenek-Majdan. „Nie daje rady”

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat pozostaje jedną z największych gwiazd stacji TVN. Nawet po tym, jak przestała być gospodynią „Dzień Dobry TVN” władze telewizji całkowicie z niej nie zrezygnowały (w takiej sytuacji był jeszcze jedynie Agnieszka Woźniak-Starak), lecz zaproponowały jej nowy program. Teraz „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz” miał już swoją premierę. Pierwszy odcinek wywołał burzę w mediach społecznościowych.

Nowy program z Małgorzatą Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan zasłynęła jako „Perfekcyjna pani domu” i od tamtej pory jej kariera nabrała błyskawicznego tempa. W kolejnych latach była m.in. jurorką w reality show „Bitwa o dom”, uczestniczką (wraz z Radosławem Majdanem) programów typu reality show: „Azja Express” i „Iron Majdan”, prowadzącą programów „Piekielny hotel”, „Projekt Lady” czy „Dzień Dobry TVN”, a także gościnnie modelką i jurorką w „Project Runway”. Co więcej, prowadziła też programy realizowane dla TVN Style.

Teraz stacja wymyśliła dla niej kolejny format. Gwiazda otrzymała własny program o nazwie „Pokonaj mnie, jeśli potrafisz”, w którym musi pokonywać własne granice strachu oraz komfortu, a przy okazji zmierzyć się z wybitnymi postaciami polskiego sportu i rozrywki. Jakimi? Otóż wśród nich znaleźli się: Łukasz Orbitowski – pisarz, Łukasz Kadziewicz – były siatkarz, reprezentant Polski, olimpijczyk; muzyk Wojciech „Łozo” Łozowski, Kajetan Kajetanowicz – wielokrotny rajdowy mistrz Europy i wicemistrz świata, aktor Piotr Głowacki i youtuber Kuba Nowaczkiewicz.

– Te pierwsze parę dni na planie, to było zderzenie wyobrażenia z rzeczywistością. Wyobrażałam sobie, że będę biegała z rozwianym włosem, opalona i ładnie wyglądająca. A prawda jest taka, że jestem wyciągnięta z wody, zziębnięta, bez make-upu. (...) Ten program mówi o akcji, sile, wydolności i o przełamywaniu siebie, bez krzty glamu, czy jakiegokolwiek filtra – mówiła Małgorzata Rozenek-Majdan w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

We wtorkowy wieczór 16 kwietnia wyemitowano pierwszy odcinek show, w którym musiała mierzyć się z Łukaszem Orbitowskim. Pisarz namówił ją do przepłynięcia sporego dystansu w Bałtyku zimą. – Boję się – wyznała przed kamerami, a następnie rozpoczęła trwające cztery tygodnie przygotowania. Celebrytkę wspierały w nich trenerki: mistrzyni federacji mieszanych sztuk walki UFC Joanna Jędrzejczyk oraz psycholog sportu, ale też mistrzyni świata w grapplingu (połączenie kilku sztuk walk, m.in. judo i brazylijskiego ju-jitsu) Zofia Szawernowska.

Widzowie nie tracili czasu i jeszcze w trakcie trwania odcinka ruszyli do komentowania sportowych poczynań gwiazdy. Niektórzy byli pod wrażeniem i pisali: „Wow! Brawo. Podziwiam panią. Ja bym nie dała rady” czy „Gosiu, jesteś wielka. Przełamujesz swoje bariery. To jest godne podziwu”. Inni z kolei byli mniej zachwyceni programem. Czytamy: „Myślałem, że to program o wojowniczce… A tutaj więcej dram. Szacun jednak za zadania”, „Nie daje rady, ale jak widać, parcie na szkło jest i zawsze będzie” oraz „Ten program niczego ciekawego i interesującego nie wnosi. Powstał tylko dla lansu atencjuszki. Szkoda włożonych w niego pieniędzy”.

