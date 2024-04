Znani są uczestnicy 11. edycji programu „Rolnik szuka żony”. To oni szukają miłości w TVP

W wielkanocną niedzielę 31 marca o godzinie 21:20 widzowie TVP mieli okazję poznać bohaterów 11. edycji programu „Rolnik szuka żony”. W odcinku pojawiły się postaci z różnych regionów kraju, w tym Podlasia, Pomorza, Mazowsza czy Dolnego Śląska. Co więcej, spośród 9 kandydatów, aż 3 to kobiety, a najmłodszym uczestnikiem show jest 23-letnia właścicielka 25-hektarowego gospodarstwa. Sprawdźcie, kim są i jak wyglądają.

Uczestnicy 11. edycji „Rolnik szuka żony”

W wielkanocnej odsłonie show „Rolnik szuka żony” przedstawiono kandydatów do 11. edycji programu. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii formatu w zerowym odcinku pojawiły się aż trzy kobiety. Marta Manowska zdradziła, że między innymi dzięki temu ta seria zapowiada się niezwykle interesująco. Tym samym widzowie poznali Agatę, Beatę, Christopha, Dominika, Marcina, Pawła, Rafała, Sebastiana oraz Wiktorię, jednak tylko pięcioro tych uczestników, którzy przyciągną uwagę widzów i otrzymają najwięcej listów, przejdzie do kolejnego etapu programu „Rolnik szuka żony”.

Jedną z nich była Agata, którama 57 lat, mieszka w województwie mazowieckim i zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. Ma trzy córki i syna, który wspiera ją w pracy na gospodarstwie. Kiedy miała 34 lata, jej mąż zginął w tragicznym wypadku. Rolnictwo stało się dla niej sposobem na poradzenie sobie z cierpieniem. Dzisiaj Agata to wulkan energii, zawsze uśmiechnięta, służąca dobrą radą, prawdziwa gospodyni, która z radością przyjmuje gości — drzwi jej domu otwarte są dla wszystkich.

Wolny czas spędza z rodziną, jeździ na fitness, ogląda filmy romantyczne i uwielbia tańczyć. W związku najważniejsze jest dla niej to, by wzajemnie się akceptować. Czeka na opiekuńczego, dobrego mężczyznę, który będzie umiał ją zaskoczyć, zabierze na randkę, wypije z nią poranną kawę, a kiedy będzie miała zły dzień – przytuli i powie, że wszystko będzie dobrze. Mężczyzna, który wierzy, że miłość może zdarzyć się w każdym wieku i widzi się u boku Agaty, może wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie programu i wysłać list ze zdjęciem na adres: Skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd pocztowy 121 z dopiskiem „Agata”.

Beata ma 35 lat i przyznaje, że jako dziecko była urwisem. Później nadmiar energii lokowała w sporcie i sztukach walki. Dzisiaj jej największą pasją są motocykle, bierze udział w zawodach, działa charytatywnie, angażuje się w wolontariat. Prowadzi gospodarstwo sadownicze położone na obrzeżach miasta, które jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dodatkowo jest fizjoterapeutką – dojeżdża do przychodni i pobliskiego szpitala, gdzie rehabilituje pacjentów po urazach.

Nie była jeszcze w poważnym związku, ale czuje, że to już najwyższy czas. Nie boi się wyrazić swojego zdania i to samo ceni u mężczyzn. Zwraca uwagę na uśmiech i oczy, ale przede wszystkim liczy się dla niej inteligencja. Nie zaakceptowałaby zaborczości, przesadnej zazdrości, palenia papierosów i cwaniactwa. Jeśli ktoś myśli, że stworzyłby z nią duet idealny, może wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie programu i wysłać list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd pocztowy 121 z dopiskiem „Beata”.

Christoph ma 35 lat i dzieciństwo spędził na rodzinnym gospodarstwie w Niemczech. Do Polski przyjechał 10 lat temu, by przejąć biznes, który zapoczątkował jego ojciec. Razem z siostrą zajmują się produkcją trawy w rolkach, ogórków gruntowych, dyni, brukselki, kapusty, rzodkiewki, kukurydzy i rzepaku. Obecnie gospodarują na 600 hektarach, a ich gospodarstwo położone jest na Dolnym Śląsku. Christoph z wykształcenia jest ogrodnikiem, interesuje się kulturystyką, ma 185 cm wzrostu i zarost.

Był w trzech poważnych związkach, wyciągnął z nich wnioski i jest przekonany, że nie spotkał jeszcze właściwej osoby. Podkreśla, że chciałby związać się z Polką. Ważne, aby była to dziewczyna inteligentna, która będzie miała swoje pasje i zainteresowania. Niekoniecznie musiałaby pomagać mu w pracy, ale chciałby, aby była otwarta i rozumiała jego styl życia, a także była gotowa na założenie rodziny. Aby spotkać się z Christophem, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie programu i wysłać list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd pocztowy 121 z dopiskiem „Christoph”.

Dominik ma 25 lat, niebieskie oczy, 183 cm wzrostu i wraz z ojczymem prowadzi niewielkie, lecz nowoczesne gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji bydła opasowego i trzody chlewnej. Oprócz rolnictwa pasjonuje się auto detailingiem, czyli przywracaniem samochodom ich pierwotnego blasku. Przyjemność sprawiają mu również drobne prace mechaniczne, ślusarskie czy ogólnie związane z obróbką metalu.

Od swojej partnerki oczekuje wsparcia i zrozumienia dla jego decyzji. Chciałby, żeby była to osoba mniej więcej w jego wieku, niepaląca i najchętniej długowłosa. Pragnie, żeby była miła i kochająca, ale nie bała się wyrazić własnego zdania. Dominik szuka więc kogoś, z kim mógłby odbyć udaną randkę nawet w ciągniku w czasie prac polowych, hołduje bowiem poglądowi, że w randkach najważniejsze jest towarzystwo, a nie miejsce. Jeżeli ktoś nie chce, aby szansa na miłość życia mu uciekła, powinien wysłać list na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Dominik” i wypełnić formularz na stronie programu.

Marcin ma 37 lat i prowadzi gospodarstwo sadownicze na Mazowszu. Ziemia przekazywana była z pokolenia na pokolenie, dlatego nie wyobraża sobie innego życia i chciałby, aby przyszła partnerka przeprowadziła się do niego. Jest konkretny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, wrażliwy i nie wstydzi się mówić o swoich uczuciach. Był w dwóch poważnych związkach, a jest sam od sześciu lat. Podkreśla, że najważniejsza w związku jest rozmowa, zwłaszcza gdy pojawiają się jakieś problemy.

Jego ideałem kobiety jest szczupła brunetka z długimi włosami o dobrym sercu. Nie oznacza to, że nie mógłby zakochać się w kimś, kto wyglądałby zupełnie inaczej. Marcin ma 175 cm wzrostu, a cechą, jaką lubi w sobie najbardziej jest to, że zawsze wytrwale dąży do celu. Interesuje się piłką nożną, skokami narciarskimi i siatkówką, ale większość czasu stara się spędzać w pracy, która jest dla niego sposobem na walkę z samotnością. Aby się z nim skontaktować, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie programu i wysłać list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd pocztowy 121 z dopiskiem „Marcin”.

Paweł ma 23 lata i łączy pracę w niemal 30-hektarowym gospodarstwie na Podlasiu ze studiowaniem administracji. Nie wyobraża sobie życia innego niż to na wsi. Jest utalentowanym piłkarzem i zdobywcą medali w biegach przełajowych. Ma 168 cm wzrostu, blond włosy i zamiłowanie do rozgrywek angielskiej Premier League. Szuka ciepłej i empatycznej kobiety, która zaakceptowałaby go takiego, jakim jest. Nie ma dla niego większego znaczenia kolor włosów czy wiek, uczciwie jednak zaznacza, że dzieci z poprzednich związków stanowią dla niego przeszkodę raczej nie do przeskoczenia.

Ze swoją wybranką chciałby budować związek oparty na wzajemnym szacunku, zaufaniu, oddaniu i akceptacji. Aby wykonać pierwszy krok, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie programu i wysłać list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd pocztowy 121 z dopiskiem „Paweł”.

Rafał ma 32 lata i prowadzi gospodarstwo w województwie mazowieckim, gdzie zajmuje się uprawą papryki i zboża. W pracy pomagają mu rodzice, którzy mieszkają tuż obok. On wybudował swój dom i pół roku temu się do niego wprowadził. Mieszka sam. W wolnych chwilach jeździ quadem, stara się też podróżować. W swoim charakterze ceni kreatywność, komunikatywność, uczciwość, pracowitość, życzliwość i sumienność.

Ma za sobą ośmioletni związek, na który dziś patrzy z innej perspektywy, gdyż był wówczas bardzo młody. Chciałby poznać dziewczynę, która chciałaby się do niego wprowadzić i nie ma dzieci, by móc z nią zbudować wszystko od zera. Mogłaby pracować, ale fajnie jakby rozumiała specyfikę pracy na gospodarstwie i go w tym wspierała. Rafał marzy o ślubie i dzieciach. Jeśli któraś z pań poczuła, że Rafał może być tym jedynym, powinna wypełnić formularz na stronie programu i wysłać list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd pocztowy 121 z dopiskiem „Rafał”.

Sebastian ma 44 lata i prowadzi około 100-hektarowe gospodarstwo na Pomorzu. W wieku 22 lat stracił tatę i musiał przejąć wszystkie obowiązki, przez co najlepsze lata mu umknęły. Jest perfekcjonistą, lubi porządek, a w wolnych chwilach wsiada w samochód i odkrywa piękne zakątki kraju lub ogląda dobre polskie filmy. Jest sumienny, pracowity i rodzinny, ma ogromne wsparcie mamy i siostry.

Był w jednym poważnym związku, ale partnerka nie wyobrażała sobie życia na wsi. Dziś chciałby stworzyć związek oparty na zaufaniu i szczerości oraz wzajemnym szacunku. Przyznaje, że wolałby budować rodzinę od podstaw i mieć dzieci, ale nikogo nie wyklucza i z przyjemnością rozważy wszystkie listy. Gdyby ktoś chciałaby go poznać, powinien wypełnić formularz na stronie programu i wysłać list ze zdjęciem na adres Skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, Urząd pocztowy 121 z dopiskiem „Sebastian”.

Z kolei Wiktoria ma 23 lata i jest właścicielką 25-hektarowego gospodarstwa, które uprawia z rodzicami. Samo rolnictwo to nie tylko jej zawód, lecz również pasja. Poza tym uwielbia kontakt z ludźmi, jazdę na rowerze i amatorską fotografię, a swoją codziennością chętnie dzieli się w mediach społecznościowych. W programie poszukuje mężczyzny rodzinnego, ciepłego, pomocnego i opiekuńczego, obdarzonego nienagannym uzębieniem i poczuciem humoru, a także pewnego siebie i lubiącego aktywny tryb życia.

Choć chciałaby, aby wybranek był związany ze wsią i rolnictwem, nie jest to warunek konieczny. Bruneci średniego wzrostu są mile widziani, jednak przede wszystkim Wiktora szuka w mężczyźnie dojrzałości i chęci zbudowania trwałej relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu, zaangażowaniu i wspólnej radości ze wzajemnych osiągnięć. Do Wiktorii można napisać list na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Wiktoria” i wypełnić formularz na stronie programu.

