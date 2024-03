Ujawniono uczestników nowej edycji show „Rolnik szuka żony”. Wśród nich jest gwiazda sieci

Jeszcze emocje do końca nie opadły po ostatniej, jubileuszowej edycji programu „Rolnik szuka żony”, a produkcja już przystąpiła do realizacji kolejnej serii. Już za kilka dni na antenie pojawi się odcinek, w którym zostaną przedstawieni uczestnicy następnego sezonu show, teraz jednak już jego fragment wyciekł do sieci i wywołał spore zamieszanie.

Uczestnicy nowego sezonu „Rolnik szuka żony”

Już w najbliższą, wielkanocną niedzielę, czyli 31 marca, Telewizja Polska wyemituje odcinek zerowy 11. edycji programu „Rolnik szuka żony”. To w nim ogłoszeni zostaną nowi uczestnicy. Rolniczki i rolnicy opowiedzą o swoich pasjach i pokażą swoje gospodarstwa.

W poniedziałkowy wieczór 25 marca światło dzienne ujrzała jednak zapowiedź odcinka. Uczestnicy nowej edycji w rozmowie z Martą Manowską przyznali, że szukają miłości, bo czują się samotni. Jeden mężczyzna ujawnił, że dla niego priorytetem jest to, żeby wybranka chciała założyć rodzinę, inny z kolei zdradził, jaki typ kobiet lubi. Równocześnie okazało się, że najbliższa edycja będzie wyjątkowa, bo pierwszy raz w historii show wezmą w nim udział aż trzy kobiety.

Informacja wywołała duże zamieszanie w sieci, a wszystko przez wzgląd na to, że internauci momentalnie rozpoznali jedną z uczestniczek. Otóż obserwatorom nie umknął uwadze fakt, że w 11. serii weźmie udział młoda rolniczka, która bije rekordy popularności na Tik Toku, czyli Wiktoria Żmuda Trzebiatowska.

W komentarzach czytamy: „Jeśli już tiktokerki pchają się do «Rolnika», to czas chyba przestać to oglądać. To już nie jest ten program który polubili ludzie kiedy pokazywał autentycznych rolników, którzy szukali miłości. Dziś to trampolina dla influ”, „Wiktoria — będę ci kibicować” czy „Wow, Wiktoria, nie mogę się doczekać”.

Wiadomo, że Wiktoria Żmuda Trzebiatowska ma 23 lata i kiedyś chciała zostać aktorką, ale finalnie zamiast do szkoły aktorskiej poszła na studia o kierunku rolniczym. Co istotne, chciała wziąć udział w poprzedniej edycji programu TVP. – Czy jestem kandydatką 10. edycji „Rolnik szuka żony”? Myślę, że kto oglądał zwiastun, ten już wie, ale wróćmy do lutego, czyli do miesiąca kiedy ostatecznie trzeba wysłać zgłoszenie. (…) Po kilku dniach wysłałam zgłoszenie. Następnie pojechałam na spotkanie z produkcją, podpisałam nawet umowę, ale tak się stało, że nie będę w programie. (...) Pewnego dnia naszły mnie wątpliwości czy na pewno chciałabym być pod taką presją czasu i ludzi wokół – mówiła wówczas na TikToku.

Czytaj też:

Marta Paszkin urodziła. Paweł Bodzianny pokazał zdjęcie ze szpitalaCzytaj też:

Waldemar z „Rolnik szuka żony” wybiera się na protest do stolicy. „Nie jest za dobrze”