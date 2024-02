Patryk Jaki jak Krzysztof Stanowski? Ujawnił nagranie z dziennikarką TVN

Według europosła i przewodniczącego Suwerennej Polski, stacja TVN, a konkretnie twórcy programu „Czarno na Białym”, z okazji przyjęcia Paktu Migracyjnego, zamierzali przygotować materiał, „uderzający w parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości” za – jak to nazywa – „lajkozbrodnię”.

„Dziennikarka groziła mi i zabraniała nagrania. Są przyzwyczajeni, że wycinają sobie co chcą. A teraz pierwszy raz ktoś pokaże Państwu jak powstaje najpodlejszy program III RP” – zapowiedział Patryk Jaki i doprecyzował, że „premiera” nagrania odbędzie się na jego kanale w serwisie YouTube w czwartek 15 lutego o godzinie 19:00. „Jest bardzo ostro. To trzeba zobaczyć” – stwierdził.

Materiał TVN dotyczył uchylenia immunitetów

W opublikowanej zapowiedzi rozmowy dziennikarka „Czarno na Białym” TVN Anita Regulska pyta polityka: „Nie jest panu wstyd za ten spot?”. Przypomnijmy, chodzi o sprawę z listopada 2023 roku. Wtedy to, komisja prawna Parlamentu Europejskiego, opowiedziała się za uchyleniem immunitetu czterem europosłom Prawa i Sprawiedliwości – Beacie Kempie, Beacie Mazurek, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Porębie.

O to wnioskował do polskiego sądu założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Rafał Gaweł, zarzucając autorom spotu PiS nawoływanie do nienawiści. Jak wyjaśniono, przedmiotem procesu karnego przeciwko wyżej wymienionym członkom PiS jest sprawa „rasistowskich treści wyprodukowanych i publikowanych na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości podczas kampanii wyborczej do samorządów”. W nagranym spocie straszono wyborców, że uchodźcy będą gwałcić i mordować Polaków, czemu towarzyszyły nagrania zamieszek, palonych samochodów i bitych ludzi.

Patryk Jaki nagrał dziennikarkę TVN. Twierdzi, że chodzi o „lajkozbrodnię”

„Dziś Komisja JURI Parlamentu Europejskiego przegłosowała zdjęcie mi i 3 posłów immunitetów za polubienie tego spotu. Oskarżono nas o „mowę nienawiści”. Głosowanie przesunięto specjalnie na »po wyborach«. Za głosowały grupy z PO,PSL, Hołownią i Lewicą. Chcą nas posadzić z art 256 KK na 3 lata więzienia i przez skazanie – zakazać kandydowania w wyborach. Za bardzo im przeszkadzamy w UE” – komentował wtedy w serwisie X Patryk Jaki.

W dalszej części nagrania, które 15 lutego opublikował Jaki, dziennikarka TVN stara się przekonać polityka do odpowiadania na zadane przez nią pytania. „Czyli to jest dla pani za trudny warunek, żeby rozmowa była nagrywana przeze mnie również?” – pyta europoseł. „Jeżeli pani boi się nagrywania, to trzeba zmienić zawód” – stwierdza dalej.

Dziennikarka zaznaczyła w materiale, że nie wyraża zgody na to, aby to nagranie było gdzieś publikowane. „Jeżeli pani boi się rozmowy ze mną, no to rezygnujmy?” – odpowiada Jaki.

Patryk Jaki publikuje materiał z dziennikarką TVN Anitą Regulską

Po godzinie 19:00, zapowiadany przez Patryka Jakiego materiał zadebiutował na jego kanale na YouTube. W nim polityk pokazuje obszerne fragmenty całego zajścia, które opatrzył własnym komentarzem. Anita Regulska mówi politykowi, że nie chce być nagrywana, jednocześnie zaznaczając, że oczywiście ma on do tego prawo, jednak jej materiał należy do stacji TVN. Dziennikarka zwraca uwagę na prawa autorskie i prawo prasowe.

Patryk Jaki zapewnia, że nie rozumie, dlaczego jego nagrywanie jest tak źle odbierane. Jednocześnie zaznacza, że chce, aby „Polska była bezpieczna”, a on sam uważa, że uchylenie mu immunitetu to forma zamykania mu ust, gdy chce pokazać jakie są skutki migracji. Wyjaśnia też w rozmowie, że od kilku lat nie jest zapraszany do stacji TVN, mimo że regularnie są tam publikowane na jego temat materiały.

Pod wideo Patryk Jaki utworzył także sondę. „Czy TVN jest wiarygodną stacją telewizyjną?” – zapytał widzów.

Materiał Anity Regulskiej z „Czarno na Białym”

Tymczasem „Czarno na Białym” TVN opublikował zwiastun materiału, o którym pisze dziś Patryk Jaki. „Twierdzą, że mogą pójść do więzienia za lajkowanie. W rzeczywistości akt oskarżenia zarzuca im rozpowszechnianie treści nawołujących do nienawiści. To czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy wkrótce zasiądą na ławie oskarżonych” – czytamy.

Materiał zostanie wyemitowany na antenie TVN dziś, 15 lutego, o godzinie 20:30.

