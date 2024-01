Danuta Holecka bije rekordy z „Dzisiaj”, a „19:30” ma niższą oglądalność niż „Wiadomości”

Program „19:30” zastąpił „Wiadomości” na antenie Telewizji Polskiej w grudniu 2023 roku. Zamiast Danuty Holeckiej widzowie zobaczyli wtedy po raz pierwszy Marka Czyża, który poinformował o zmianach. „19:30” nadawana jest jednocześnie na TVP1, TVP Polonia i TVP Info. Z kolei Danuta Holecka znalazła zatrudnienie w Telewizji Republika i prowadzi w stacji program informacyjny „Dzisiaj”.

„Dzisiaj” Telewizji Republiki z Danutą Holecką bije rekordy

Wyniki oglądalności serwisu „Dzisiaj” wskazują na to, że Telewizja Republika, mimo odwrócenia się od niej masy sponsorów, pozyskuje „starych” widzów TVP Info. Widownia formatu dochodzi średnio do 911 tysięcy widzów. Oglądalność taką „Dzisiaj” zanotował 11 stycznia. W tym dniu odbywał się „Protest Wolnych Polaków” i nadawane było specjale wydanie formatu. Dla porównania inne popularne wydania „Dzisiaj” ze stycznia 2024 roku zanotowały średnio:

z 10 stycznia – 702 tys. widzów

z 12 stycznia – 660 tys. widzów

z 13 stycznia – 726 tys. widzów

z 14 stycznia – 667 tys. widzów

Oglądalność „19:30” mniejsza niż „Wiadomości”

Średnia widownia „19:30” na wszystkich trzech antenach TVP w okresie od 29 grudnia 2023 roku do 14 stycznia 2024 roku wniosła 2,10 mln osób. W TVP1 dziennik średni średnio 1,71 mln widzów, w TVP Info 318 tys. osób, a na TVP Polonia 68 tys. ludzi. Oznacza to, że na tę chwilę „19:30” ma słabsze wyniki niż „Wiadomości”. Dla porównania ten serwis informacyjny od 1 do 19 grudnia 2023 roku oglądało średnio 2,72 mln widzów – 1,86 mln w TVP1, 833 tys. w TVP Info i 35 tys. w TVP Polonia.

„19:30” ma też mniej widzów niż konkurencyjne „Fakty”, które zanotowały średnią oglądalność na poziomie 2,92 mln widzów. Dziennik TVP pokonuje jednak „Wydarzenia” Polsatu, które ogląda średnio 1,95 mln widzów.

