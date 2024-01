Skandal w nowym programie TVN. „Zdejmijcie to z anteny. Kompromitacja”

Niedawno na antenie TVN zadebiutował nowy program. W „Razem OdNowa” Ewa Chodakowska i Joanna Krupa pomagają parom, które zaniedbały swoją relację, zdrowie oraz kondycję. Pod okiem specjalistów uczestnicy dbają nie tylko o swój wygląd, ale również relacje między sobą. Najpierw para przez 4 tygodnie wspólnie pracuje nad swoim związkiem, a następnie zostaje rozdzielona na kolejny miesiąc, po to, by na końcu zobaczyć się w odmienionej wersji. Ostatni odcinek tego show wywołał wśród widzów spore oburzenie.

„Razem OdNowa” w ogniu krytyki

W drugim odcinku show „Razem OdNowa” pojawiło się 7-letnie małżeństwo Moniki i Patryka ze Słubic. Para doczekała się dwójki dzieci, jednak ich relacja przeszła duży kryzys, ponieważ kobieta porzuciła męża i odeszła do kolegi z pracy. Po dwóch latach, gdy nowy związek się zakończył, Monika wróciła do męża, który ją przyjął z powrotem. Do programu zgłosili się, ponieważ chcieli schudnąć, a także odbudować swoje małżeństwo.

W trakcie odcinka światło dzienne ujrzały intymne problemy pary. Otóż przed kamerami, bez żadnych oporów, Monika opowiedziała o zachowaniu swojego męża w łóżku i jego problemach z erekcją. To wywołało ogromne wzburzenie wśród widzów, którzy nie szczędzili w mediach społecznościowych ostrych komentarzy.

Wśród głosów internautów można przeczytać: „Nigdy bym się nie przyznała w takim programie, że mi źle w łóżku z moim facetem i jeszcze powiedzieć, że ma problem z erekcją”, „Zdejmijcie to z anteny... Kompromitacja. Jak można takie rzeczy wywlekać publicznie”, „Szkoda mi tego faceta. Ludzie się nie zmieniają, kto zdradził raz, zrobi to znowu”, „Moim zdaniem produkcja TVN, która znała całą historię tej rodziny, ABSOLUTNIE powinna sobie odpuścić i dać szansę innej parze! Choćby dla dobra tych chłopców. Totalna porażka” czy „Jestem rozczarowana tym programem, budzi negatywne emocje do bohaterów, którzy, mam wrażenie, zostali zmuszeni do skrajnej szczerości. Bo 'brudy' najlepiej się sprzedają”.

instagram

Caroline Derpieński ostro o uczestniczce „Razem OdNowa”

To jednak nie koniec kontrowersji, ponieważ w ostatnich godzinach Monika Wojgieniec ujawniła wiadomości, jakie do jej męża wysłała Caroline Derpienski. Na dowód opublikowała na Instagramie zrzuty ekranu. Na owych screenach można przeczytać: „Zostaw tę okropną kobietę. Ona Tobą manipuluje. Jest to zła osoba. I jak raz zdradziła, to zrobi to ponownie. I powiem ci, że wcale nie jest atrakcyjna”, a także „Ona powie ci wszystko, żeby tylko mieć gdzie mieszkać i żeby ktoś zajął się jej dziećmi. Po prostu ona nie ma gdzie iść, więc traktuje cię jak niańkę i bankomat. Powie ci wszystko, żebyś tylko pomógł. Zrobiła z ciebie pośmiewisko. Osoba, która kocha, nigdy nie powie o problemach ze wzwodem ukochanej osobie”.

Uczestniczka „Razem OdNowa” zwróciła się w sieci do modelki, pisząc: „Jakim prawem piszesz do mojego męża?! Wara od mojej rodziny! Program skończył się dawno temu, jesteśmy dalej razem i jesteśmy szczęśliwi”. Co istotne, Caroline Derpieński odpowiedziała i wyznała, że rzeczywiście napisała do Patryka, ponieważ zrobiło jej się go żal.

„Napisałam do tego chłopaczka ze wsi, wyciągnęłam rękę. (...) Wyświetliła mi się na TikToku okropna wypowiedź jego partnerki Moniki o tym, jak ten chłopak był przez nią zdradzany i jak ona opowiada, że on nie ma wzwodu. Zrobiło mi się szkoda chłopaka, jak kobieta go zdradzała, zmanipulowała i wróciła do niego” — wyjaśniła celebrytka.

W kolejnym wpisie Derpienski dodała, że „jest jej wstyd za kobiety, które mogą w ten sposób zachowywać się publicznie i promować nielojalność”.

Całą sytuację zdecydowała się skomentować jedna z prowadzących program, Ewa Chodakowska. Trenerka na swoim Instastory napisała: „Nie cichną kontrowersje wokół 2. odcinka naszego programu »Razem odNowa«. Do dyskusji dołącza coraz więcej osób i tak jak każdy ma prawo do swojego zdania, tak dla dobra naszych uczestników, zróbmy wszystko, żeby to zdanie wyrażać z kulturą. Co NAJWAŻNIEJSZE! — Ta para wciąż siedem miesięcy po zakończeniu programu, wciąż jest RAZEM! I MA SIĘ LEPIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK! Dali sobie drugą szansę. Dajmy im tę szansę i my”.

Czytaj też:

Wraca „Azja Express”. Znany jest pierwszy uczestnikCzytaj też:

Emmy 2023: lista zwycięzców. Jakie seriale zostały nagrodzone?