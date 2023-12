Krzysztof Skiba drwi z TV Republiki i Michała Rachonia. „Puchnie mózg i stopy”

Krzysztof Skiba od dłuższego czasu nie gryzie się w język i ostro komentuje sytuacje na polskiej scenie politycznej. Pod koniec września 2023 roku na jednym ze swoich koncertów wokalista zespołu Big Cyc otwarcie życzył śmierci prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Niedługo później, po tym, jak ogłoszone zostały wyniki pierwszych sondaży exit poll po wyborach parlamentarnych, pił szampana ze swoim psem i żartował, że jego czworonożny przyjaciel nie chce bawić się pluszową kaczką.

Krzysztof Skiba uderza w Telewizję Republikę

Teraz 59-letni muzyk zamieszcza w swoich profilach w mediach społecznościowych masę wpisów, dotyczących zmian w Telewizji Polskiej. W jednym ze swoich ostatnich postów polecił oglądanie Telewizji Republiki wszystkim miłośnikom horrorów.

„Do tej pory oglądali te stację jedynie ci, którzy pomyłkowo trafili na ten kanał sądząc naiwnie, że to stacja miłośników zespołu Republika. Od czasu jednak, gdy trafiły tam dawne gwiazdy TVP, stacja nabrała piekielnego moczu i zaczęła się specjalizować w krwawych horrorach” – ocenił. „Dawno, dawno temu ludzie bali się diabła. Dziś diabeł już się znudził i całkowicie opatrzył, tym bardziej, że wielu ogląda go co niedziele na ambonie w kościele, gdy przyjacielsko głaszcze ministrantów” – stwierdził.

Według muzyka programy informacyjne TV Republika są lepsze niż kultowe filmy strachu, jak „Noc żywych trupów” czy „Teksańska masakra piłą mechaniczną”.

„Tylko z tej stacji dowiecie się, że właśnie trwa krwawy zamach na partyjne media, a miłośnicy objawionej prawdy, wyrzucani są z telewizji i nie wolno im zabrać z siedziby na Woronicza, nawet swych pomadek i prezerwatyw. Wszyscy widzowie, którzy lubią ostrą jazdę, telewizyjną sieczkę a la Rachoń, po której puchnie mózg i stopy robią się jak u wilkołaka, powinni w święta zerknąć na TV Republika” – napisał artysta.

„To jest ciekawsza rozrywka niż walki celebrytów w ramach FameMMA, gdzie pięćdziesięcioletnia alkoholiczka i recydywistka, naparza się na pięści z nastoletnią narzeczoną swojego spatusiałego synalka idioty. Pamiętajcie! Hasłem stacji jest motto znanego killera Wiesia Toporka: »Lepiej się bać niż myśleć«. Miłego oglądania” – zakończył swój wpis Skiba.

