„Jesteśmy dla państwa”. TVP wyemitowało materiał o kulisach pracy w „Wiadomościach”

W ostatnich dniach na antenie TVP ukazał się materiał przedstawiający kulisy pracy w „Wiadomościach”. – Spędzone wspólnie lata łączą. Poza pracą działamy wspólnie, włączając się w różne akcje charytatywne – rozpoczęła jego autorka Anna Olszak.

Materiał o „Wiadomościach” w TVP

Słowa dziennikarki uzupełniono o nagranie, na którym wicedyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Marcin Tulicki po przyjściu do pracy z zaangażowaniem wita się ze współpracownikami. – Na co dzień to właśnie tu spotykamy się wszyscy, by pracować dla państwa – dodała Olszak.

W kolejnej scenie przedstawiono kilku pracowników TVP, siedzących wspólnie i rozmawiających ze sobą podczas redakcyjnego kolegium. – Startujemy przy tym stole, każdego dnia. Tu ścierają się poglądy i nie brakuje emocji przy omawianiu tematów – skomentowała nagranie autorka materiału.

„Jesteśmy dla państwa, dla naszych widzów”

Następnie przytoczono wypowiedź Tulickiego, który chwalił swoje koleżanki i kolegów. – Redakcja jest bardzo silna i jest jak stal, ona jest bardzo mocno zahartowana w bojach – stwierdził. Wicedyrektor TAI dodał również, że jest dumny ze swoich współpracowników. – Wspólnie, od lat, mówimy głosem, który jest bardzo mocno krytykowany przez polityków, ale jest głosem milionów Polaków. No ale trudno, drodzy politycy, nie jesteśmy dla was, jesteśmy dla państwa, dla naszych widzów – przekonywał.

Później dziennikarka „Wiadomości” przedstawiła „najbardziej rozśpiewanego reportera” – Adriana Boreckiego, nucącego fragment piosenki zespołu Poparzeni Kawą Trzy. – Koledzy mają mnie już dość, no ale muzyka jest dobra na wszystko i pozwala się odstresować w tym wirze, często bardzo poważnych, informacji – wyjaśnił dziennikarz.

