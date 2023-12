Polsat News Polityka tworzy „Studio Sejm”. To nowość na polskim rynku

Po zmianie rozkładu sił w polskim Sejmie, transmisje obrad polskiego parlamentu, biją rekordy popularności na YouTube. Niektóre z nich mają nawet ponad 4 mln wyświetleń. Dla porównania, jeszcze trzy miesiące temu, posiedzenia Sejmu oglądało w tym serwisie maksymalnie 80 tys. ludzi. Dobre liczby wykorzystać chce teraz Polsat.

Na początku grudnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zgodziła się zmienić nazwę kanału Wydarzenia 24 na Polsat News Polityka i W24 na Wydarzenia 24. Pierwszy z nich pojawi się od początku nadawania w sieciach kablowych i na platformach cyfrowych. W przypadku drugiego będzie konieczne podpisanie umów z dostawcami płatnej telewizji.

Polsat tworzy nowy format – „Studio Sejm”

Chociaż formuła kanału Wydarzenia 24 nie ulegnie dużej zmianie po przemianowaniu, Polsat News Polityka będzie zupełną nowością. Z informacji Wirtualnych Mediów wynika, że w jego ofercie pojawić się mają między innymi programy publicystyczne, a jeden z nich nosi roboczo nazwę „Studio Sejm”. Format zakłada, że reporterzy Polsat News Bartłomiej Maślankiewicz i Wojciech Dąbrowski, będą w ramach niego rozmawiać z politykami na terenie Sejmu. Rozważana jest też opcja wykorzystania w tym celu jednego ze studiów przy ulicy Łubinowej w Warszawie.

Będą transfery z Polsatu do TVP?

Tymczasem w sobotę 16 grudnia pojawiły się informacje o rzekomych transferach z Polsatu do TVP. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do ekipy odnowionej Telewizji Polskiej dołączyć mają Piotr Jędrzejek z Polsat News oraz Wioleta Wramba i Bartosz Cebeńko z Wydarzeń 24. Ten pierwszy miałby prowadzić serwisy w TVP Info i być może „Panoramę” w TVP2. Dziennikarze nie chcą jednak komentować tych doniesień. Wśród nazwisk, które pojawiają się także na liście potencjalnych transferów z Polsatu do TVP są także Michał i Agata Cholewińscy, Paweł Gadomski, Anna Hałas-Michalska i Marta Budzyńska.

