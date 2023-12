Znane są nazwiska nowych prowadzących „Dzień Dobry TVN”. To duże zaskoczenie

W ostatnich miesiącach „Dzień Dobry TVN” przeszło spore zmiany. Najpierw z prowadzeniem śniadaniówki pożegnało się pięć osób, następnie zmieniono wystrój studia oraz godzinę emisji programu. Potem media obiegła informacja, że Filip Chajzer nie wróci do show i trwają poszukiwania nowej pary prezenterów. Teraz okazało się, że już zostali wybrani.

Nowi prowadzący „Dzień Dobry TVN”

Twórcy „Dzień Dobry TVN” skutecznie budowali napięcie. Wiadomo było, że do grona obecnych prowadzących (którymi są Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński), dołączą kolejne osoby. Cały czas spekulowano jednak, kto może zastąpić poprzednie gwiazdy show. Pod koniec października tego roku dyrektorka TVN Lidia Kazen potwierdziła, że w zdjęciach próbnych brał udział m.in. znany z „Milionerów” Hubert Urbański. Dziennikarz miał jednak w ostatniej chwili zrezygnować z prowadzenia śniadaniówki.

Na ekranie miała mu towarzyszyć Dagmara Kaczmarek-Szałkow, a przez to że podobno dobrze wypadła na próbach kamerowych, podejrzewano, że w zamian dołączy do niej Piotr Kędzierski (który prowadzi z Kubą Wojewódzkim podcast w Onecie, a wcześniej „Onet Rano”), redaktor naczelny magazynu „K Mag” Mikołaj Komar lub prowadząca „Show Biz Info” w „Dzień Dobry TVN” Sandra Hajduk. Teraz okazało się, które z tych informacji są prawdziwe.

Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara w DDTVN

W niedzielny poranek 2 grudnia Paulina Krupińka-Karpiel i Damian Michałowski ogłosili długo wyczekiwaną wiadomość. Okazało się, że twórcy postawili na znane dotychczas widzom nazwiska, bowiem widzom poranki umilać będą Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara.

– Ania i Sandra są w rodzinie DDTVN od dawna, doskonale znają nasz program i jestem przekonana, że świetnie poradzą sobie w roli prowadzących. Dziewczyny, oprócz tradycyjnego prowadzenia programu, nie zrezygnują ze swoich działań reporterskich i właśnie to będzie je wyróżniać jako duet – skomentowała Dorota Malesa, producentka śniadaniówki.

Wiadomo, że Anna Senkara z redakcją „Dzień Dobry TVN” związana jest od ponad 10 lat. Dotychczas dostarczała widzom programu najświeższych wiadomości z Wielkiej Brytanii, a poza tym przygotowywała reportaże i razem z Robertem Stockingerem prowadziła „Dzień Dobry Wakacje”. Sandra Hajduk-Popińska z kolei ze śniadaniówką związana jest od 2020 roku. W ciągu ostatnich kilku lat prezentowała wiadomości ze świata show-biznesu i realizowała autorskie materiały.

instagram

Komentarze widzów na temat prowadzących

Pod postem w mediach społecznościowych, w którym ujawniono, kto dołączy do grona prowadzących „Dzień Dobry TVN” pojawiła się masa komentarzy. Wiele negatywnych wpisów jest szybko usuwanych przez TVN, jednak można zauważyć, że wybór stacji spotkał się z mieszanymi opiniami. Czytamy: „Na to czekałem, nareszcie coś świeżego i nowego! Gratulacje! Czekam na więcej. Wracam do oglądania”, „Znakomity duet – powodzenia dla obu Pań”, „Bardzo lubię obie Panie i życzę powodzenia” czy „Dziewczyny petardy! Uwielbiam obie”.

Inni z kolei piszą: „Uważam że można było dokonać lepszego wyboru”, „Mam mieszane uczucia. Panią Anię Senkarę lubię, ale nie wiem czy w tak dużych dawkach. W krótkich relacjach z Londynu była świetna. Zobaczymy”, „Z całym szacunkiem do obu pań, ale Ania Kalczyńska i Agnieszka Woźniak-Starak to były gwiazdy tego programu”, „Coraz niższy poziom” czy „Doświadczenie uczy, że najlepiej sprawdzają się pary mieszane. Tu znowu TVN stawia na dwie panie i nie uczy się na błędach. Obie panie temperamentne, więc ciekawe, jak to się sprawdzi, czy nie będą sobie przeszkadzać i wzajemnie zazdrościć. Ale to się dopiero okaże, czy taki duet się sprawdzi. Oby się udało”.

Czytaj też:

Marcin Prokop stracił pracę w programie TVN. Z jakiego powodu?Czytaj też:

Wpadka w „Dzień Dobry TVN”. Zubilewicz próbował odgonić turystę. Prokop: Mefedron go oczarował