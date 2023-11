20. edycja Mikołajkowego Bloku Reklamowego. Do akcji dołączyły nowe gwiazdy!

To już 20 lat, odkąd Polsat organizuje pomoc dzieciom, walczącym o swoje życie i zdrowie. Jak co roku, 6 grudnia (środa) o 18:45, czyli tuż przed „Wydarzeniami”, stacja wyemituje specjalny blok reklamowy, z którego całkowity dochód, obliczany na podstawie wyników oglądalności, zostanie przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji Polsat.

W tym roku Polsat podnosi poprzeczkę, angażując kilkanaście gwiazd – prezenterów, artystów i dziennikarzy. Do akcji dołączyli między innymi: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Marcelina Zawadzka, Maciek Rock i Oskar Cyms.

– W spocie jest 20 Mikołajów i Mikołajek, ale to wciąż za mało – czekamy na obecność naszych widzów przed telewizorami, tym razem serwując im nie tylko rozrywkę, a szansę na pomoc wspaniałym dzieciom, którym los przysporzył trudności. To działanie nie pójdzie na marne, dołączcie do nas! – zachęcił Krzysztof Ibisz.

Kto w tym roku pojawi się w Mikołajkowym Bloku Reklamowym?

W tym roku do stworzenia magicznego klimatu wykorzystano wirtualne studio, w którym wystąpiło aż 20 Mikołajów i Mikołajek, stanowiących plejadę gwiazd, czyli: Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Jurek Mielewski, Łukasz „Juras” Jurkowski, Karolina Gilon, Bartosz Kwiatek, Wiesław Nowobilski, Robert Janowski, Oskar Cyms, Karolina Szostak, Marcelina Zawadzka, Ilona Krawczyńska, Ela Romanowska, Patryk Cebulski, Maciej Dowbor, Misiek Koterski, Maciej Rock, Bożydar Iwanow i Magda Stużyńska. Towarzyszyły im sprytne, animowane renifery i jak zapewnia Polsat – jeden prawdziwy Mikołaj prosto z Laponii.

W promocyjnym filmie cała gromada dąży do uszczęśliwienia chłopca, który samotnie spędza Mikołajki. W finale wspólnie zachęcają do oglądania specjalnego pasma i przypominają, że świat reklamy to także miejsce na dzielenie się radością, ciepłem i uśmiechem. W spotach zapraszających do oglądania widzimy również dziennikarzy Polsat News, Katarzynę Zdanowicz oraz Jarosława Gugałę, którzy już od kilkunastu lat są związani z akcją.

Mikołajkowy Blok Reklamowy na Polsacie

Historia Mikołajkowego Bloku Reklamowego sięga 2004 roku, kiedy po raz pierwszy wyemitowano specjalny spot. Przez kolejne lata akcja rosła w siłę, a rola Świętego Mikołaja, którą najpierw przyjął Cezary Żak, później na lata Krzysztof Kowalewski, następnie Piotr Gąsowski, okazała się kultowa. Sama akcja stała się szansą na zwrócenie uwagi na podopiecznych Fundacji Polsat i mówienie o dzieciach, które potrzebują pomocy. Wiele dedykowanych co roku spotów budziło uśmiech i wzruszenie.

W ciągu dotychczasowych edycji Mikołajkowego Bloku Reklamowego udało się zebrać ponad 23 miliony złotych.

