Były radny PiS wygrał w „Milionerach” pokaźną sumę. Wiemy, na czym poległ

Marek Duklanowski był uczestnikiem „Milionerów”. Zmagania polityka mogliśmy oglądać w odcinku wyemitowanym we wtorkowy wieczór. Znamy kwotę, jaką zgarnął były radny Prawa i Sprawiedliwości ze Szczecina.

Marek Duklanowski wystąpił w „Milionerach”

Marek Duklanowski znalazł się na przeciwko Huberta Urbańskiego, ponieważ jako pierwszy ułożył chronologicznie słynne bitwy morskie. Polityk rozwiązał to zadanie w zaledwie cztery sekundy. Później przyszedł czas na pierwsze pytanie za 500 zł, z którym uczestnik poradził sobie śpiewająco. Niestety chwilę później był już zmuszony skorzystać z pierwszego koła ratunkowego: pomoc publiczności.

Największe problemy pojawiły się przy pytaniu za 40 tysięcy złotych. Marek Duklanowski usłyszał następujące pytanie: Urodziła się w tym samym roku, co królowa Elżbieta II, a zmarła 60 lat później. Polityk ze struktur PiS skorzystał z opcji ratunkowej: pół na pół. To jednak nie pogło zbyt wiele. Marek Duklanowski zadzwonił do przyjaciela, ale ten nie podpowiedział mu zbyt wiele.

Ostatecznie szczecinianin zaryzykował i postawił na odpowiedź C: Marilyn Monroe. To dało mu gwarantowane 40 tysięcy złotych. Hubert Urbański zapytał uczestnika, na co chce przeznaczyć wygraną. Marek Duklanowski odparł, że chciałby wesprzeć charytatywnie dwie inicjatywy: czwartkowe obiady dla ubogich w Szczecinie i ośrodek dla samotnych matek prowadzony przez księdza, którego zna osobiście.

To pytanie pokonało byłego radnego PiS

Dużo mniej stresu przyniosło kolejne pytanie za 75 tysięcy złotych. Można śmiało powiedzieć, że wręcz ucieszyło byłego radnego Prawa i Sprawiedliwości. – Kto porzucił sztalugi, żeby jako brat Albert oddać się niesieniu pomocy nędzarzom? – mogliśmy usłyszeć.

— Doskonale znam tę postać, to Adam Chmielowski — odparł bez zastanowienia. Niestety przy kolejnym pytaniu uczestnik postanowił się wycofać, chociaż okazało się, że znał poprawną odpowiedź na pytanie: Która z wymienionych jest dyscypliną olimpijską od 2020 roku?

Wśród odpowiedzi znalazły się:

Zapasy

Taekwondo

Pięściarstwo

Judo

Marek Duklanowski zakończył grę w teleturnieju „Milionerzy” z kwotą 75 tysięcy złotych.

