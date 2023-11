Norbi straci pracę? TVP zabrała głos ws. „Koła fortuny”

„ Koło fortuny” to program, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem od dekad. Widzowie mogli go oglądać od lat 90., później został wznowiony w latach 2007 i 2009. Kolejny raz Telewizja Polska postanowiła produkować format w 2017 roku. Najpierw prowadził go Rafał Brzozowski, a w 2019 roku jego miejsce zajął Norbi. Towarzyszy mu Izabella Krzan.

TVP rezygnuje z kręcenia nowych odcinków „Koła fortuny”?

Do tej pory fani „Koła fortuny” codziennie mogli oglądać premierowe odcinki. Od poniedziałku do piątku było emitowane o godzinie 16.00, a w weekend o 14.35. Teraz okazuje się, że w nadchodzącym zimowym sezonie Telewizja Polska będzie pokazywać tylko powtórki.

Stacja stwierdziła, że dla widzów nie ma różnicy czy oglądają nowe, czy stare odcinki. Oglądalność i tak ma utrzymywać się na podobnym poziomie.

– Telewizja Polska, podobnie jak inne stacje w swojej ramówce, planuje zarówno premiery, jak i powtórki. Wyniki oglądalności pokazują, że widzowie chętnie oglądają nie tylko premierowe odcinki teleturnieju "Koło fortuny" (średnia widownia odcinków premierowych w latach 2020 – 2023 wynosi 1,34 mln widzów, udział na poziomie 15,35%), ale również te, które zostały już wcześniej wyemitowane (średnia widownia odcinków powtórkowych w paśmie popołudniowym w latach 2020-2022 wynosi 1,37 mln widzów, udział 16,85%) – przekazał przedstawiciel biura prasowego TVP w rozmowie z portalem Wirtualne Media.

Kiedy zobaczymy ostatni premierowy odcinek „Koła fortuny”?

TVP wyemituje ostatni premierowy odcinek w sobotę 25 listopada 2023 roku. Kolejnego dnia czeka nas już powtórka z 12. sezonu formatu. Przedstawiciel TVP nie zdradził, czy nagrania „Koła fortuny” będą wznowione i ewentualnie kiedy.

Czytaj też:

Dziś w „M jak miłość”. Dima odmawia przyjęcia pracy u Artura. Planuje wyjechać z PolskiCzytaj też:

„Taniec z gwiazdami” nie pojawi się w wiosennej ramówce? „Formuła trochę się już wyczerpała”