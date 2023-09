Tak jak poprzedni odcinek prowadził Aleksander Sikora. Natomiast popisy młodych wokalistów oceniali: Roksana Węgiel. Marek Sierocki oraz Cleo. Obie panie mają doświadczenie w międzynarodowej Eurowizji.

Format już piąty raz wyłoni reprezentanta Polski podczas Eurowizji dla dzieci. Przed nami jeszcze jeden odcinek, a później odbędzie się wielki finał.

Eliminacje do Eurowizji Junior. Znamy kolejne nazwiska

W drugim odcinku o zwycięstwo walczyli: Kornelia Woźniak, Gracjana Górka, Viktoria Tsariiuk, Małgorzata Manthey, Helena Włodarczyk, Filip Robak i Zuzanna Talkowska. Aż sześciu na siedmiu z nich widzowie TVP znają z The Voice Kids. Nową twarzą jest młoda wokalistka Zuzanna Talkowska.

Nie zabrakło międzynarodowych hitów jak „Anyone I Want To Be” Roksany Węgiel czy „Arcade Duncana” Laurence’a. Ostatecznie dalej o reprezentację Polski podczas konkursu Eurowizji Junior powalczą Filip Robak i Gracjana Górka. W poprzednim odcinku awans do finału wywalczyli: Leon Olek z piosenką „Counting Stars” oraz Daria Malicka z utworem „Easy On Me”.

Eurowizja Junior 2023

21. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się w niedzielę 26 listopada w Nicei. Slogan konkursu brzmi „Heroes”. W tegorocznym konkursie czeka nas kilka zmian. Po kilku edycjach Europejska Unia Nadawców zrezygnowała z możliwości prezentowania podczas występów wcześniej nagranych nakładek wideo.

Ponadto wszyscy wykonawcy będą musieli występować na żywo i nie wolno będzie wykorzystywać sprzętów usprawniających wokal uczestników. To też pierwsza w historii edycja konkursu, w której wystąpią wszystkie państwa tzw. Wielkiej Piątki.

