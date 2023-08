Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski wracają na antenę. Dostali nowy program

Katarzyna Skrzynecka odeszła z programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w styczniu 2023 roku w atmosferze ogromnego skandalu. Gwiazda była związana z produkcją od 1. sezonu, który wygrała. Następnie była jurorką. Okazało się, że z programu „TTBZ” została zwolniona, a wtedy jej kolega po fachu Piotr Gąsowski, który prowadził format, postanowił, w geście solidarności, także opuścić format.

Skrzynecka i Gąsowski wrócą do Polsatu?

Cała sytuacja była pokłosiem zmian po tym, jak Edward Miszczak został dyrektorem programowym Polsatu. Fani nie zareagowali zbyt optymistycznie na pozbycie się ze stacji wieloletnich gwiazd. Niedawno do mediów trafiły głosy, że Skrzynecka i Gąsowski mogą jeszcze wrócić do stacji.

– To, że Kasia odeszła od nas, to, że Gąsu od nas odszedł, to nie są ostateczne decyzje. Rozmawiamy i z Kasią, rozmawiamy i z Gąsem. Jego syn jest teraz w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Tu się wszystko ułożyło. To tylko media robią ze mnie krwiożerczego człowieka. A tak nie jest. Proszę zobaczyć, jestem delikatnym facetem – stwierdził w rozmowie z Super Expressem. Redakcja wspomnianego tabloidu zakładała, że duet, który przyjaciółmi jest także prywatnie, może wrócić, jako prowadzący śniadaniówkę. Polsat od dawna zapowiada pasmo, ale na razie proejtk nie doszedł do skutku.

Katarzyna Skryznecka i Piotr Gąsowski z nowym programem. Znamy szczegóły

Teraz już wiadomo, że Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski przystań znaleźni w stacji Zoom TV. Wspólnie będą występować w nowym formacie „Kabaretowe przeboje”. – W ich autorskich dialogach nie zabraknie żartów z nich samych, a widzowie dowiedzą się wielu pikantnych szczegółów z wieloletniej przyjaźni artystów – zapowiedział informator związany z produkcją w rozmowie z Plejadą.

Pierwszy odcinek pojawi się już 4 września 2023 roku. Program ma być emitowany w poniedziałki i wtorki. Poza Skrzynecką i Gąsowskim w show wezmą udział także kabarety Paranienormalni i Czesuaf, najsłynniejszy polski mim Ireneusz Krosny oraz Marcin Daniec.

