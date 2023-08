Skrzynecka i Gąsowski wrócą do Polsatu? Miszczak: Rozmawiamy z nimi

Katarzyna Skrzynecka odeszła z programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w styczniu 2023 roku w atmosferze ogromnego skandalu. Gwiazda była związana z produkcją od 1. sezonu, który wygrała. Następnie była jurorką. Okazało się, że z programu „TTBZ” została zwolniona, a wtedy jej kolega po fachu Piotr Gąsowski, który prowadził format, postanowił, w geście solidarności, także opuścić format.

„Mało kto miewa w dzisiejszych czasach taką odwagę. Mawiają, że prawdziwi przyjaciele skoczą za sobą w ogień” – komentowała wtedy jego decyzję Skrzynecka.

Miszczak: Trwają rozmowy z Gąsowskim i Skrzynecką

Tymczasem wiele miesięcy później, w najnowszym wywiadzie dla „Super Expressu” Edward Miszczak podał, że Gąsowski i Skrzynecka mogą jeszcze wrócić do Polsatu.

– To, że Kasia odeszła od nas, to, że Gąsu od nas odszedł, to nie są ostateczne decyzje. Rozmawiamy i z Kasią, rozmawiamy i z Gąsem. Jego syn jest teraz w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Tu się wszystko ułożyło. To tylko media robią ze mnie krwiożerczego człowieka. A tak nie jest. Proszę zobaczyć, jestem delikatnym facetem – stwierdził dyrektor programowy Polsatu.

Nieoficjalnie „SE” podaje, że Skrzynecka i Gąsowski są brani pod uwagę jako duet prowadzących zapowiadanej już od dłuższego czasu śniadaniówki stacji Polsat.

