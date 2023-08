Skiba pokazał ślubny garnitur. Fani byli bezlitośni

Krzysztof Skiba, który przez lata głównie był kojarzony z zespołem Big Cyc, obecnie skupia się na komentowaniu spraw społeczno-politycznych. Rozpoczął też karierę stand-upera. Od niedawna to jednak jego życie osobiste jest najważniejsze dla opinii publicznej.

Skiba planuje drugi ślub

Gwiazdor jakiś czas temu rozwiódł się z żoną, która tworzyła z nim parę przez kilkadziesiąt lat. Celebryta związał się z Karoliną Kempińską. Dla młodszej 26 lata dziewczyny przeprowadził się z Trójmiasta do Łodzi. Mimo wielu nieprzechylnych komentarzy para dalej publikuje wspólne materiały, a nawet zapowiedziała ślub.

Już wcześniej wyznali mediom, że ślub odbędzie się w mieście, gdzie obecnie mieszkają. – Udzieli nam go pani prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Będzie pięknie i kameralnie – zapowiedzieli.

Skiba pochwalił się zdjęciem w ślubnej stylizacji. To odpowiedź Izabeli Janachowskiej?

Jak się okazuje para swoje ślubne plany, traktuje bardzo poważnie. Krzysztof Skiba właśnie pochwalił się fotografią w ślubnym garniturze i podkreślił, że czuje się w nim bardzo dobrze. Zażartował, że rozważa koncertowanie w takim stroju. „Może skończyć już z trampkami i rockowymi koszulkami i grać koncerty w garniturze? W końcu Bryan Ferry z Roxy Music grywał koncerty w garniturach. A trafiało się to też wielu innym m.in. Stingowi i Grześkowi Ciechowskiemu. Tylko czy widownia zechce eleganckiego Skiby?” – gdybał.

Media sugerują, że było to nawiązanie do wypowiedzi Izabeli Janachowskiej, która jest ekspertką od ślubnej branży. Gwiazda nie tylko jest prowadzącą programy telewizyjne o tej tematyce, ale też twarzą firmy, którą tworzy razem z mężem. Niedawno zapytana o stylizację Skiby w rozmowie z Faktem martwiła się o jego wybór.

– Zobaczymy, ciekawa jestem, jak on sam się wystylizuje, bo Skiba nie ma najłatwiejszej sylwetki. Znalezienie odpowiedniej stylizacji dla niego jest bardzo trudne. Mogę powiedzieć, że na podstawie doświadczenia, które zdobyłam w moim programie, łatwiej się ubiera panny młode ponad miarę niż panów młodych – przyznała wówczas.

Skiba pokazał ślubny garnitur. Fani zauażyli jeden szczegół

Jednak największą uwagę fanów przykuło tło zdjęcia, które opublikował Krzysztof Skiba. Chodzi o rogi, które są widoczne w przymierzalni, gdzie dumny muzyk pozuje w garniturze. Ten szczegół zdecydowanie nie umknął fanom, którzy podkreślali, że to „przepowiednia”.

„Jak ktoś wierzy w znaki, to właśnie adekwatny znak do tego, co niechybnie nastąpi”; „Zwróć uwagę na to, co ci wystaje z głowy na tym zdjęciu” – czytamy pod fotką.

instagramCzytaj też:

Sanah zaskoczyła fanów podczas koncertu. Pokazała nagranie własnego weselaCzytaj też:

Sylwia Bomba musiała zapłacić za obiad, w którym znalazła owada. Restauracja zabrała głos