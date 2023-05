Nowa darmowa platforma streamingowa. Sprawdź, czy masz do niej dostęp

Platforma VOD.pl należy do TVN Warner Bros. Discovery i możemy pochłaniać treści na niej za darmo w zamian za reklamy, które czasami będziemy zmuszeni obejrzeć. Do tej pory serwis ten dostępny był tylko jako strona internetowa. Teraz jest to aplikacja, którą może pobrać każdy użytkownik telewizorów z systemem operacyjnym Android TV.

Jak pobrać aplikację VOD.pl na telewizor?

Apkę znajdziemy w sklepie Google Play. Po jej pobraniu, platforma zapyta nas, czy chcemy sie zalogować, jednak nie jest to konieczne, aby cieszyć się darmowymi treściami. Niestety nie wiadomo jeszcze, kiedy platformą VOD.pl cieszyć się będą mogli też użytkownicy telewizorów z systemem Tizen czy WobOS.

Co obejrzymy na VOD.pl?

A co obejrzymy na platformie? Wielu ucieszą starsze seriale, jak „39 i pół”, „Magda M”., „Usta usta”, „BrzydUla”, „Prawo Agaty” czy „Odwróceni”. W ofercie też programy, w tym: „Warsaw Shore”, „Azja Express”, „Master Chef”, „Master Chef Junior”, „Hotel Paradise”, „Mam Talent!”, „Mask Singer”. Widzowie będą mogli też obejrzeć m.in. „Kobietę na krańcu świata” czy serię „Ciężarówką przez.”...

Czytaj też:

Architekt „Nasz Nowy Dom” pisze o Dowbor. Wspomina jedną sytuacjęCzytaj też:

QUIZ. Czy odpadłbyś na pierwszym pytaniu w „Milionerach”?