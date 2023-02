Nie żyje uczestnik „Milionerów” Maciej Mędrzycki. Miał 39 lat

Informację o śmierci Macieja Mędrzyckiego przekazał za pośrednictwem Facebooka jego brat. Uczestnik „Milionerów” zmarł 4 lutego w wieku 39 lat. „Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Radomiu. O szczegółach poinformuję” – przekazał Aleksander Mędrzycki, zamieszczając fotkę swojego bliskiego. Przyczyna śmierci mężczyzny nie została podana do wiadomości publicznej.

Maciej Mędrzycki w „Milionerach” usłyszał pytanie za milion

Maciej Mędrzycki był jednym z uczestników „Milionerów”, którzy szczególnie zapadli widzom w pamięć. Strażak z Warszawy pojawił się w programie TVN w kwietniu 2022 roku.

To za jego sprawą widzowie mogli usłyszeć pytanie za milion złotych, które brzmiało: „Skąd najdalej jest do Końca Świata znanego też jako Głuszyna-Podlas w Wielkopolskiem?”. Odpowiedzi brzmiały:

A. z Nieba w Świętokrzyskiem

B. z Czyśćca w Wielkopolskiem

C. z Piekła w Pomorskiem

D. z Raju w Łódzkiem

Uczestnik nie był pewny, czy zna poprawną odpowiedź, dlatego wykorzystał koło ratunkowe „telefon do przyjaciela”. Niestety ten mu nie pomógł, dlatego ostatecznie Mędrzycki zdecydował się odejść z programu z kwotą 500 tys. złotych. Kiedy Hubert Urbański zapytał go, jaką opcję wybrałby, gdyby musiał, ten odpowiedział, że C – wskazując tym samym poprawną odpowiedź.

Zamieszczone przez brata mężczyzny zdjęcie przedstawia Mędrzyckiego ze znakiem miejscowości Koniec Świata.

