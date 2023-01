„Gru, Dru i Minionki” i „Władca Pierścieni”. Co warto obejrzeć w weekend?

„Władca Pierścieni: Dwie wieże” – piątek TVN 20.00



Drużyna Pierścienia zostaje rozbita, lecz zdesperowany Frodo za wszelką cenę chce wypełnić powierzone mu zadanie. Aragorn z towarzyszami przygotowuje się, by odeprzeć atak hord Sarumana.



„Strażnicy Galaktyki vol. 2” – piątek POLSAT 21.05



Kosmiczna drużyna pod wodzą Star-Lorda kontynuuje swoją podróż po galaktyce, aby odkryć tajemnice rodzinne i bronić wszechświata.



„Vabank II, czyli riposta” - piątek TVP1 20.35



Kramer dzięki pomocy Sztyca ucieka z więzienia. Przed wyjazdem do Szwajcarii planuje zemścić się na Kwincie.



„Jestem najlepsza. Ja, Tonya” – piątek 23.25



Tonya Harding pragnie zdobyć olimpijski medal i mimo przeciwności losu udowodnić światu, że jest najlepszą łyżwiarką figurową świata. Jej kariera staje pod znakiem zapytania za sprawą oskarżenia o napaść na koleżankę z reprezentacji, Nancy Kerrigan.



„Dzika rzeka” – piątek TVN 23.45



Rodzina z dzieckiem wypływa na wycieczkę pontonem. Ich wyprawa zamienia się w koszmar, kiedy spotykają dwóch przestępców.



„Doktor Dolittle” -sobota POLSAT 20.00



Dr Dolittle wyrusza na mityczną wyspę, by z pomocą zwierząt, zdobyć lekarstwo na chorobę królowej Anglii.



„Gru, Dru i Minionki” – sobota TVN 20.00



Balthazar Bratt, były dziecięcy gwiazdor Hollywood, wymyśla plan zemsty. Gru wraz z rodziną muszą mu w tym przeszkodzić.



„Pitch Perfect II” – sobota TVN 21.55



Zespół a cappella przystępuje do międzynarodowego konkursu, w którym nigdy nie zwyciężyła grupa z Ameryki.



„Kapitan Phillips” – sobota POLSAT 22.15



Rok 2009. Dowodzony przez Richarda Phillipsa kontenerowiec MV Maersk Alabama zostaje porwany przez somalijskich piratów. Kapitan podejmuje walkę o ocalenie swojej załogi.



„Indiana Jones i Świątynia Zagłady” – niedziela POLSAT 16.15



Nieustraszony łowca przygód wyrusza na poszukiwanie świętego kamienia i mierzy się z członkami niebezpiecznej sekty.



„Uznajcie mnie za winnego” – niedziela TVP2 21.05



Postawiony przed sądem „Jackie Dee” DiNorscio rezygnuje z pomocy adwokata i samodzielnie broni się podczas trwającego kilka lat procesu rodziny mafijnej.



„Sztanga i cash” – niedziela POLSAT 22.00



Para kulturystów wpada na pomysł porwania bogatego biznesmena i wyłudzenia od niego pieniędzy za pomocą tortur.



„Larry Crowne. Uśmiech losu” – niedziela TVP1 22.25



Larry niespodziewanie traci pracę, a na dodatek zostawia go żona. Postanawia więc wrócić do college'u, gdzie poznaje nietuzinkową nauczycielkę i uczy się na nowo cieszyć życiem.

