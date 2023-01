Syn Krzysztofa Krawczyka i żona dalej walczą o majątek. Przyjaciel zdradził szczegóły

Mimo Krzysztof Krawczyk zmarł niemal dwa lata temu, spadek po „królu polskiej piosenki” wciąż jest niepodzielony. Problem polega na tym, że niedługo przed swoją śmiercią Krawczyk napisał drugi testament, w którym całość majątku przepisał na żonę – Ewę Krawczyk.

Sprawę do sądu postanowił zgłosić jedyny syn wokalisty – Krzysztof Igor Krawczyk. 50-latek cierpi na nieuleczalną padaczkę pourazową. Choroba pojawiła się od wypadku samochodowego, do którego doszło kiedy miał 14 lat, a za kierownicą siedział jego ojciec.

Przyjaciel Krzysztofa Krawczyk zdradził szczegóły batalii o majątek

Już podczas pierwszej rozprawy w 2021 roku przedstawiciele syna Krawczyka poddali pod wątpliwość poczytalność muzyka w chwili spisywania drugiego testamentu. Teraz przyjaciel wokalisty Marian Lichtman, który zeznawał w sprawie wyznał, że Krawczyk Junior zamierza walczyć nie tylko o zachowek, ale o połowę majątku ojca.

Wypadałoby, aby dostał godną część spadku i prawo do tantiem, to, co mu tata obiecał, a Krzysztof zawsze podkreślał, że połowa jego majątku jest dla syna. Będąc w kręgu najbliższych przyjaciół, wielokrotnie podkreślał, że połowa jest dla żony, a połowa dla Krzysia. Wciąż czekamy, jak sąd to wszystko rozstrzygnie. Ewa nie ma ochoty w ogóle niczym się dzielić. Nawet skarpetki po ojcu nie dostał – powiedział w rozmowie z „Super Expressem”.

Przyjaciel Krawczyka zdradził też, na co jego syn chciałby przeznaczyć majątek. – Zależy mu, żeby mógł godnie żyć i korzystać z tego, co mu się należy. Ma nadzieję, że gdy wygra sprawę, to za pieniądze ze spadku kupi sobie niewielkie mieszkanko, z którego będzie miał blisko do opieki medycznej – podkreślił Marian Lichtman. Majątek zmarłego Krzysztofa Krawczyka jest szacowany na trzy miliony złotych.

