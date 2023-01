Można już wysyłać zgłoszenia do programu „Nasz nowy dom”. Podpowiadamy, jak to zrobić i kto się kwalifikuje

Ekipa programu „Nasz nowy dom” pomaga potrzebującym rodzinom od 2013 roku. W ciągu pięciu dni tworzy dla nich bezpieczne i wygodne warunki życia. W trakcie dziewiętnastu edycji zrealizowanych zostało dwieście siedemdziesiąt sześć odcinków. Program prowadzi Katarzyna Dowbor, ekipę architektów tworzą: Martyna Kupczyk, Marta Kołdej, Maciej Pertkiewicz i Wojciech Strzelczyk. Ekipami budowlanymi kierują Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak.

W tym roku czeka na widzów kolejna edycja formatu, do której już można wysyłać zgłoszenia. Podpowiadamy jak to zrobić.

Formularz online

Dla wygody zgłaszających powstał formularz, który składa się z następujących części: dane personalne zgłaszającego, informacje o nieruchomości, informacje o rodzinie, pytania dodatkowe oraz zgody i oświadczenia. Wypełniając go, należy odpowiedzieć na pytania otwarte lub wybrać właściwą odpowiedź z rozwijanej listy. Tam, gdzie wskazane, trzeba załączyć określone zdjęcia. Aby skutecznie złożyć formularz, konieczne jest także zaznaczenie pól wyboru.

Zgłoszenie mailowe

Do dyspozycji zgłaszających jest także tradycyjny formularz, który można pobrać ze strony programu. Zawiera on te same elementy, co wersja online. Wypełniony dokument wraz z określonymi załącznikami należy przesłać na adres mailowy nnd@polsat.pl lub biuro@constantin-entertainment.pl.

Wysłanie dokumentów tradycyjną pocztą

Istnieje także możliwość przesłania wydrukowanych i wypełnionych formularzy wraz z załączonymi zdjęciami za pomocą tradycyjnej poczty. Dokumenty kierować należy na adres:

Constantin Entertainment Polska

ul. Biedronki 55

02-959 Warszawa

Z dopiskiem: Nasz Nowy Dom

Twórcy programu zachęcają również do tego, żeby przed wysłaniem formularza, zapoznać się z regulaminem programu "Nasz nowy dom".

